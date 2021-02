130+ auto's betrokken bij horrorkettingbotsing in VS [video] - Autoblog.nl

Videobeelden laten zien hoe meerdere vrachtwagens in volle vaart op stilstaande auto’s klappen.

In Nederland hebben we momenteel te maken met winterse omstandigheden op de weg, maar een kettingbotsing hebben we dit jaar gelukkig nog niet gehad. In Texas is het ook winter en in de nacht van woensdag op donderdag resulteerde dit in ijzel. Het resultaat was een spekgladde weg in de vroege ochtend en dit had rampzalige gevolgen.

Rond 06.00 klapten er een aantal voertuigen op elkaar, waarna een enorme kettingreactie ontstond. Uiteindelijk reden er zo’n 130 auto’s en vrachtwagens op elkaar. Dat de auto’s niet zachtjes tegen elkaar gleden is te zien op de bovenstaande videobeelden. We zien diverse vrachtwagens op volle snelheid op stilstaande auto’s inrijden.

De beelden doen het ergste vrezen en er zijn inderdaad doden te betreuren. Er zijn zeker zes mensen die het niet hebben kunnen navertellen. Daarnaast zijn er minstens 65 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de omvang van de crash zaten sommigen slachtoffers urenlang beklemd in de auto bij temperaturen onder het vriespunt.

Naast het menselijk leed was ook de materiële schade enorm. De ravage was uitgespreid over een lengte van ruim 2 kilometer. Hoewel kettingbotsingen met meer dan 100 voertuigen vaker voorkomen, blijft het aantal doden meestal beperkt. Met een dodental van zes-dat mogelijk nog kan oploopt- is het een van de dodelijkste recente kettingbotsingen.