Musk: 'Tesla Roadster kan 1 meter boven de grond zweven' - Autoblog.nl

Elon Musk doet bij Joe Rogan de wilde plannen die hij met de zwevende Tesla Roadster heeft uit de doeken.

Of je nu fan bent van Tesla of niet, er zijn weinig automerken die de laatste jaren zo innovatief zijn geweest als Tesla. Op diverse gebieden pakt het merk van Elon Musk de zaken radicaal anders aan. Desondanks zijn de Tesla Model S, 3, X en Y nog relatief normale auto’s. Met de Cybertruck en de Roadster gaat Musk pas écht out of the box denken.

Joe Rogan

Elon Musk was gisteren weer te gast bij podcasthost, Spotify-ambassadeur en Tesla-fanaat Joe Rogan. Tijdens de ruim drieënhalf uur durende podcast passeerden alle mogelijke onderwerpen de revue, waaronder uiteraard Tesla. Elon Musk licht onder meer een tipje van de sluier op over de wilde plannen die Tesla heeft met de Roadster.

Buitenaards

Aangezien Tesla een E-segment sedan al bloedsnel kan maken, spreekt het voor zich dat een sportwagen van het merk helemaal buitenaards snel wordt. Dat buitenaards kun je in dit geval bijna letterlijk nemen, want de Roadster wordt voorzien van SpaceX-technologie.

Thrusters

Zoals Elon Musk al eerder had losgelaten wordt de Roadster voorzien van thrusters (vrij vertaald stuwraketten), die de auto een extra boost geven bij de acceleratie. Daarbij moet je niet denken aan raketten die werken met brandstof, maar met luchtdruk. Deze thrusters wil Musk ook in omgekeerde richting gebruiken om de auto extra snel af te laten remmen. Het meest futuristische aspect is echter dat hij de Roadster ook wil laten zweven.

Geniaal of gek?

Een boostfunctie is nog tot daar aan toe maar met dit laatste begin je toch te denken dat Elon Musk de weg kwijt is. Geniaal en gek liggen ten slotte dicht bij elkaar. Toch is Musk nog steeds van de plan de Tesla Roadster daadwerkelijk te laten zweven, zo bleek gisteren.

Hoogte

In het kader van veiligheid wil hij daarbij wel een hoogtelimiet instellen. Tegen Joe Rogan zegt hij daarom dat hij de Roadster op ongeveer een meter hoogte wil laten zweven. “Als je dan valt sloop je de ophanging, maar je gaat niet dood,” aldus Musk. De bedoeling is dat de Tesla Roadster niet alleen in stilstand kan zweven, voor de show, maar dat de auto ook voor beperkte tijd kan ‘vliegen’.

Drukvat

Daarvoor moet je wel het optionele SpaceX-pakket aanvinken. De reguliere Roadster zal een 2+2 zijn, maar bij de SpaceX-versie komt er een drukvat op de plaats van de achterstoelen. Hierin moet volgens Musk zo’n 10.000 PSI aan druk gecreëerd kunnen worden. Dat komt neer op een kleine 700 bar.

James Bond

Wat er precies mogelijk is weet Musk ook nog niet, maar volgens hem moet er op z’n minst een thruster aan de achterkant komen. Die zou achter de kentekenplaat vandaan moeten komen, die wegklapt á la James Bond. Klinkt niet heel legaal allemaal, maar je weet nooit wat Elon Musk allemaal voor elkaar krijgt.

Introductie

Zoals Musk eerder al Tweette zal de productieversie van de Roadster dit jaar af moeten zijn en volgend jaar in productie gaan. Dat zal waarschijnlijk wel de ‘normale’ versie zijn. Wanneer de SpaceX-versie precies zal volgen is nog niet bekend.

De hele podcast beluisteren? Dat kan, maar niet meer op YouTube. Tegenwoordig moet je daarvoor op Spotify zijn.