Roush Mustang biedt 785 pk voor €50k - Autoblog.nl

Met de nieuwe Stage 3-tuning voor de Mustang heeft Roush best een lekkere deal. Vanuit Europees oogpunt in ieder geval.

Als je als Amerikaan bij de Ford-dealer gaat shoppen voor de krachtigste Mustang krijg je een Shelby GT500. Deze bruut levert 770 pk en dat voor een vanafprijs van omgerekend zo’n €60.000. Natuurlijk zijn auto’s in de VS veel goedkoper, maar zelfs voor Amerikaanse begrippen is dit een gunstige pk-per-dollarverhouding.

Je kunt deze verhouding nog wat gunstiger maken als je een ‘gewone’ Ford Mustang GT bestelt en vervolgens bij Roush langsgaat. Dan heb je misschien geen originele Mustang, maar Roush is ook een vertrouwde naam. Zij bieden nu Stage 3-tuning aan voor de nieuwste Mustang GT. Dit is hun krachtigste creatie ooit.

Om precies te zijn betekent dit dat de ‘Stang nu 760 pk levert. Dat is nog niet genoeg om de Shelby GT500 te overtreffen, maar optioneel kan Roush het vermogen nóg iets verder opschroeven. Dan kom je uit 785 pk. Standaard produceert de 4,9 liter V8 450 pk, dus deze upgrade is van de moeite.

Een Mustang GT500 ziet er wel bruter uit dan een GT, maar ook daar kan Roush wat aan doen. Met zaken als een splitter, louvres in de motorkap en Roush-velgen kun je de Mustang ook visueel wat meer indruk laten maken.

De Stage 3-tuning van Roush kost $25.000. Ten opzichte van de basisprijs van een Mustang GT ($36.000) is dat een flink bedrag, maar je hebt alsnog heel veel pk’s per dollar. In totaal ben je namelijk $61.000 kwijt, oftewel €50.000. Zo groen is het gras dus bij de buren.