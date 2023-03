3,5 jaar cel geëist na dodelijke crash voetballer

Justitie heeft 3,5 jaar cel geëist tegen doodrijdende voetballer

Er is 3,5 jaar cel geëist door het openbaar ministerie tegen voetballer Rai Vloet. De zoon van trainer Wiljan Vloet veroorzaakte een ongeluk. Daarbij kwam de 4-jarige Gio te overlijden.

De voetballer had ‘bloeddoorlopen ogen’ en zou ‘ruiken naar alcohol’. Daarbij reed Rai Vloet veel te hard. Op het moment van de crash bedroeg de snelheid 193 km/u. Volgens de officieer van justitie is het rijden van dergelijke snelheden een bewuste keuze.

203 km/u

Dat niet alleen, Vloet probeerde ook onder de straf uit te komen. Vlak na het ongeluk heeft Vloet een valse verklaring afgelegd.

Uiteindelijk heeft hij ‘bekend’ dat hij wist dat hij twee á drie glazen sterke drank had genuttigd. Vlak voor het ongeluk was hij ‘bezig met zijn cruise control’.

Volgens Rai Vloet reed hij ‘in zijn beleving’ 130 km/u. Volgens de rechtbank was het zelfs hoger dan het OM stelt: 203 km/u.

3,5 jaar cel geëist: rechter doet later uitspraak

Met zijn Golf GTI reed de voetballer de auto aan waar de vierjarig Gio in zat, samen met zijn ouders en zijn zusje. Het kind overleed later in het ziekenhuis.

Vloet speelt op dit moment in de Russische competitie, net als dat andere Nederlandse schoolvoorbeeld voor jongeren: Quincy Promes. De ouders van Gio zijn bang dat Vloet onder zijn straf probeert uit te komen door terug te keren naar Rusland. Over enkele weken doet de rechter uitspraak over de zaak.

Via: Algemeen Dagblad.