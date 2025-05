GTA 6 breekt nu al records

Het duurt nog ruim een jaar voordat GTA 6 in de winkels ligt, maar de game breekt nu al records.

Er is maar één gameontwikkelaar op deze planeet die het wereldje van gamers kan opschudden en dat is Rockstar Games. Grote teleurstellingen toen recent werd bekendgemaakt dat de nieuwe game Grand Theft Auto 6 uitgesteld zou worden.

Maar toen kwam Rockstar onverwacht met een tweede trailer van GTA 6. Ook lanceerde de ontwikkelaar een website met meer dan 70 screenshots van de game. Het zag er allemaal weer heel gelikt uit, precies zoals je van Rockstar mag verwachten.

De trailer op YouTube sloopt records. In de eerste 16 uur dat de trailer op YouTube stond is deze maar liefst 50 miljoen keer gekeken. In de eerste 40 minuten hadden al 1 miljoen mensen op een duimpje omhoog geklikt.

Op het moment van schrijven kruipt de tweede trailer van de nieuwste Grand Theft Auto naar de 100 miljoen views. Zelfs niet-gamers zijn toch benieuwd waar dit toch allemaal over gaat.

Rockstar pompt enorm veel geld in de ontwikkeling van GTA 6. Dat gaan ze dubbel en dwars terugverdienen, daar maakt de ontwikkelaar zich ongetwijfeld geen zorgen over.

Inmiddels is er volgens schattingen al meer dan 2 miljard dollar (!) uitgegeven aan de ontwikkeling van de game. Ter vergelijking: de bouw van de Burj Khalifa in Dubai, het hoogste gebouw ter wereld, heeft 1,5 miljard dollar gekost. Ja, geen volledig eerlijke vergelijking want inflatie. Maar toch, het is indrukwekkend.

GTA 6 verschijnt 26 mei 2026. Althans, daar mikt Rockstar op. Kijk niet gek op als er nog een uitstel komt. Het zal niet de eerste keer en ook niet de laatste keer zijn dat de ontwikkelaar zich verkijkt op een releasedatum.

GTA 5 had een budget van 265 miljoen dollar aan ontwikkelingskosten. En dat was in 2013 ongelofelijk veel geld voor een game. We hebben het nu inmiddels over miljarden. Het lijkt verdorie de Brienenoordbrug wel.