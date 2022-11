Wel/niet op hol geslagen Tesla veroorzaakt dodelijke crash

Of de Tesla nu op hol was geslagen of niet, er zijn helaas wel twee doden te betreuren.

Ongelukken met Tesla’s liggen altijd onder een vergrootglas. Vaak omdat de auto in kwestie op Autopilot reed, maar er is ook wel eens sprake van een ‘op hol geslagen’ auto. Dat lijkt ook het geval te zijn bij een tragisch incident in China.

Het ongeluk dateert al van 5 november, maar nu zijn de beelden op het internet beland. Daarop is te zien hoe een Tesla Model Y ogenschijnlijk vanuit het niets begint te accelereren. De bestuurder (of de auto?) weet nog op het allerlaatste moment een scooter te omzeilen.

Dit is nog maar het begin, want vervolgens is te zien hoe de Tesla met een krankzinnige snelheid door het verkeer raast. De bestuurder staat intussen ongetwijfeld doodsangsten uit.

Dit kon natuurlijk niet goed aflopen. De Tesla raakt onderweg al een fietser en klapt verderop vol op een tuktuk. Dit resulteert in een crash, waarbij de auto eindelijk tot stilstand komt. Het lijkt erop dat de Tesla op geen enkel moment geremd heeft.

Helaas zijn er twee mensen die het niet na kunnen vertellen. Volgens de media zijn dit een motorrijder en een fietser. Waarschijnlijk wordt met de motorrijder de bestuurder van de tuktuk bedoeld, afgaande op de beelden. De 55-jarige bestuurder heeft het wonder boven wonder overleefd, al is hij wel gewond. Daarnaast zijn er nog twee gewonden gevallen.

De grote vraag is: wat heeft zich hier afgespeeld? Iemand die claimt een familielid van de bestuurder te zijn schreef op social media dat hij tevergeefs probeerde te remmen. De Tesla zou dus op hol geslagen zijn.

Tesla heeft vandaag echter gereageerd en spreek dit tegen. De data van de auto wijst volgens hen uit dat er niet geremd is. In plaats daarvan was juist het gaspedaal ingetrapt. In dat geval lijkt de bestuurder de pedalen verward te hebben, met desastreuze gevolgen.

Als de bestuurder inderdaad het verkeerde pedaal ingedrukt heeft, is het wel hoogst opmerkelijk dat het zo lang duurt. De dollemansrit strekte zich namelijk uit over 2,6 kilometer. Maar goed, paniek kan rare dingen doen met mensen. We kunnen dus niks uitsluiten.

Uiteraard zal dit allemaal tot op de bodem uitgezocht worden. Tesla heeft ook gezegd hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. Dat heeft ze er niet van weerhouden om alvast hun eigen conclusies te trekken.

