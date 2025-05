BREEK: de wereldauto bestaat niet meer

Vruuuuger wilden veel merken een ‘wereldauto’ maken. Die tijd is echter voorbij, kennelijk.

Een nieuwe auto ontwikkelen is krankzinnig duur. Het is een van de redenen waarom de autowereld lange tijd zo weinig nieuwe merken heeft gezien. Het was al moeilijk genoeg om te overleven als gevestigd concern. Het ontwikkelen van een nieuwe Golf of E-Klasse kostte toen uw trouwe verslaggever nog piepjong was al ‘een miljard’. De haakjes staan er alleen om een beetje variatie aan te geven en verschillen in valuta te ondervangen.

Juist de auto’s in het C-, D- en E-segment zijn het duurst om te ontwikkelen. Ferrari kan er mee wegkomen als de auto’s na 100.000 kilometer uit elkaar vallen en de knoppen op het dash smelten in de zon. Maar bij een massaproduct als de Golf of de E, mag zoiets niet gebeuren. Tegelijkertijd weet je dat er allerlei verschillende gebruikers zullen zijn ter wereld, in allerlei verschillende klimaten. Als merk wil je geen slechte publiciteit omdat blijkt dat koplampen van je nieuwe blepper bevriezen bij alle Finse gebruikers nabij de poolcirckel.

Dergelijke kosten moet natuurlijk ook terugverdiend worden. Dus was het ultieme doel van menig fabrikant om ‘een wereldauto’ te bouwen. Ford noemde haar D-segmenter zelfs ‘Mondeo’ als verwijzing naar dit feit. Een tikje ironisch, want alle kwaliteiten van de Mondeo ten spijt, werd deze in Amerika aangeboden als de Ford Contour of Mercury Mystique.

Dat wil zeggen; het enige wat de Contour daadwerkelijk deelde met de Europese Mondeo, waren de voorruit, de voorste zijramen, de spiegels en deurhendels… De tweede en derde generatie Mondeo werden überhaupt niet meer in Amerika aangeboden en de vijfde generatie wordt alleen in China verkocht vanaf 2022. De Focus was wat dat betreft succesvoller…

Het idee van de ‘wereldauto’ was dan ook altijd al vooral de natte droom van managers die van kosten delen droomden. Maar in de praktijk is het een stuk lastiger, vanwege verschillende klantvoorkeuren, wetgeving, enzovoorts. Volgens Bosch’ head honcho Stefan Hartung, is de tijd van de wereldauto inmiddels dan ook ‘al lang voorbij’. Hartung zegt Automobilwoche:

De wereldauto is iets van het verleden. De trend richting regionalisering van wereldwijde aanbod- en ontwikkelingsstructuren is onomkeerbaar. Nieuwe sensorplatforms en flexibele softwaremodules moeten beter inspelen op de eisen van de lokale markt.

In een uit elkaar vallende wereld houdt het op met de Kumbaya-gedachte. Maar Bosch hoopt dus dat het voldoende is om met nieuwe (digitale) technieken voldoende differentiatie te bewerkstelligen. Waarvan akte. Geloof jij nog wel in de wereldauto? Of zijn Russen, Chinezen en Amerikanen echt anders dan jij? Laat het weten, in de comments!