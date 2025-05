Viaplay en Ziggo slaan de handen ineen voor de F1

Kumbaya…Vrede op aarde. Ziggo en Viaplay slaan de handen ineen voor de F1.

Viaplay en Ziggo hebben jarenlang een harde strijd gevoerd om de Nederlandse F1 rechten. VodafoneZiggo leek spekkoper te zijn toen de populariteit van de sport dankzij onze held Max Verstappen opeens explodeerde in Nederland. Maar in het jaar waarin Max voor het eerst daadwerkelijk kampioen werd, bleek dat nieuwe partij Viaplay er met de rechten vandoor ging.

Tot op heden is het een soort pyrrusoverwinning gebleken van Viaplay. Het bedrijf betaalde namelijk zoveel geld voor de rechten, dat het een financiële strop is gebleken. Daarbij wordt Viaplay niet geholpen door het feit dat mondiale rechtenhouder Liberty Media in Nederland het maandelijks goedkopere F1TV los aanbiedt. Doch ook keuzes die het bedrijf zelf maakte op zowel technisch (streamingkwaliteit, reclames) als personeel vlak (nieuwe commentatoren) hebben niet onverdeeld goed uitgepakt.

Inmiddels heeft Viaplay een groot deel van de oude Ziggo crew overgenomen, waaronder recentelijk ook Rob Kamphues, Olav Mol en ons aller Jack Plooij. Bij Ziggo hadden ze gehoopt de rechten terug te kopen bij een nieuwe ronde biedingen. In plaats daarvan verlengde Viaplay toch haar contract tot en met 2029. Het lijkt erop dat beide partijen eigenlijk verliezers zijn en dat vooral Liberty Media in haar vuistje lacht. En in zo’n geval, blijft er maar een ding over om te doen: de handen ineen slaan.

Het is niet zo dat er een fusie komt of iets dergelijks. Maar het is wel duidelijk dat het nieuwe TV kanaal Viaplay+ nog deze maand beschikbaar komt voor Ziggo klanten. Deze kunnen daarmee via hun eigen TV-provider opnieuw genieten van F1 races op TV. Tegen gepaste betaling uiteraard, waarvan de hoogte nog niet bekend is. Tot op heden kon Viaplay+ alleen door klanten van Odido en Delta aangevinkt worden als wenselijke optie. De prijs zal volgens de speculaas 16,99 Euro per maand worden. Koop dan?