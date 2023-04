Tesla-eigenaren klagen Tesla aan vanwege meegluren

Tesla wordt middels een rechtszaak ter verantwoording geroepen nadat bleek dat medewerkers mee zaten te gluren via de camera’s.

Veel mensen zijn bang dat Chinezen meegluren, maar Amerikanen moet je ook in de gaten houden. Dat blijkt uit het onfrisse verhaal dat vorige week over Tesla naar buiten kwam. Mocht je het gemist hebben: Tesla-medewerkers zouden camerabeelden van klanten hebben bekeken en gedeeld.

De medewerkers van Tesla houden – net als iedereen – van interessante dashcamvideo’s en deelden daarom beelden van bijvoorbeeld crashes en verkeersruzies. Ze vonden ook van een video van een eigenaar die in zijn Adamskostuum naar zijn auto liep heel grappig.

Dit verhaal werd vorige week naar buiten gebracht door Reuters, die á la Boos met diverse anonieme ex-werknemers van Tesla had gepraat. Zij berichtten nu over het vervolg van dit verhaal: iemand heeft een rechtszaak aangespannen tegen Tesla.

Een Model Y-eigenaar uit Californië was witheet nadat hij het artikel had gelezen en besloot Tesla ter verantwoording te roepen. Hij spant daarom een ‘class action lawsuit’ aan. Een collectieve rechtszaak dus, waarbij hij ook namens andere boze Tesla-eigenaren spreekt.

De man spreekt er schande van dat de beelden zijn gebruikt voor “smakeloos vermaak” en noemt de praktijken “zeer aanstootgevend.” Hij neemt in het bijzonder aanstoot aan het feit dat ook de kinderen van de eigenaren te zien waren op sommige beelden.

De aanklager wil dat de rechter Tesla deze praktijken verbiedt en – uiteraard – schadevergoedingen betaalt. Wie die schadevergoeding precies zou moeten krijgen is niet helemaal duidelijk. De man die naakt in beeld was wellicht.

