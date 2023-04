Hyundai IONIQ6 – rijtest en video

Een gestroomlijnde koets maakt dat de Hyundai Ioniq 6 in deze rijtest nog verder moet kunnen komen op een acculading.

Het zijn twee trends die botsen: iedere autokoper wil tegenwoordig hoog zitten en een beetje stoere “offroad” looks. Tegelijkertijd zetten we vol in op elektrificatie, waarbij efficiency ineens weer het hoogste goed is. Dat vrijwel iedere autofabrikant als eerste elektrische SUV’s op de markt brengt, heeft dus iets tegenstrijdigs. Later in deze rijtest laten we zien hoeveel de actieradius tussen de IONIQ5 en IONIQ6 verschilt.

Even opfrissen: het E-GMP platform

Hyundai en KIA bouwen een deel van hun elektrische auto’s op een dedicated elektrisch platform: het Electric Global Modular Platform (E-GMP). Zo delen de KIA EV6, Hyundai IONIQ 5 en 6 de basistechnologie.

Het fraaie aan het E-GMP platform is dat het gebruik maakt van een architectuur met 800 volt, waar veel andere EV’s het nog met 400 volt moeten doen. Het hogere voltage zorgt voor sneller laden en ontladen (dus meer pk’s) van de accu’s.

Vooral sneller laden is nog steeds geen overbodige luxe, het is nog steeds niet zo snel als tanken. De Hyundai IONIQ6 haalt aan de geschikte laadpaal tot 230 kW, waardoor er in theorie in 15 minuten 351 km aan range bij kan komen. In de praktijk gaat het ook bijna zo snel, zeker omdat de laadcurve erg fraai is. Bij veel EV’s lijkt de curve meer op een skihelling, het E-GMP platform heeft een duidelijk plateau.

Ook thuis kan er netjes geladen worden, de AC lader werkt via drie fases en met een maximumsnelheid van 11 kW. Andere elektrische apparaten opladen met de IONIQ6 kan ook, daarvoor is er Vehicle-to-Load (V2L) technologie aan boord. Via een aparte adapter kan via de laadpoort tot 3,6 kW geleverd worden en binnenin is ook nog een 230V-aansluiting onder de achterbank.

Stroomlijn is alles

De uitgesproken druppelvorm, de lage neus, aflopende kont en ducktail-achtige achterspoiler doen wonderen voor de luchtweerstand. De Hyundai IONIQ6 hoef qua CW-waarde alleen de Mercedes-Benz EQS voor zich te laten, maar ik durf wel te stellen dat de IONIQ6 beter smoelt dan de Duitser.

De cW waarde komt uit op een fraaie 0,21 en dat betekent dat de IONIQ6 een stuk verder komt op één acculading. Om het vergelijk met zijn broers maar eens te maken: de IONIQ6 heeft tot 107 km meer range dan de IONIQ5 en tot 86 km meer dan de KIA EV6.

Drie varianten – tot 614 km actieradius

Het E-GMP platform heeft in de basis achterwielaandrijving, maar kan ook met vierwielaandrijving worden uitgevoerd en er zijn diverse formaten accu’s. Voor de IONIQ6 biedt Hyundai in eerste instantie drie varianten aan, waarvan wij er één kozen voor de rijtest.

De basisversie is achterwielaangedreven en heeft een bescheiden 151 pk en 350 Nm te bieden. Met de 53,0 kWh grote batterij kan de IONIQ6 in de WLTP cyclus tot 429 km ver komen. Een stuk leuker is de topversie: met twee motoren worden beide assen aangedreven en is er 325pk en 650 Nm beschikbaar. De 77,4 kWh geeft een range die maximaal 583 km is.

In de rijtest hebben de middelste Hyundai IONIQ6: de achterwielaangedreven Long Range versie met 77,4 kWh batterij. De WLTP range is een indrukwekkende 614 km. De motor op de achteras is 228 pk en 350 Nm sterk. De sprint naar de 100 duurt er 7,4s mee, de topsnelheid is begrensd op 185 km/u.

Die 228 pk lijken royaal, maar de snelheid in EV’s went ook weer snel. Objectief gezien is deze IONIQ6 snel genoeg, maar door het gebrek aan sensaties, geluiden en schakelmomenten voelt het wellicht tammer dan het is.

Wil je digitale spiegels en kleine wielen?

Het is namelijk wat de maximale range oplevert. In plaats van ouderwetse stukjes glas, zijn de futuristische cameraspiegels een stuk kleiner en daarmee gestroomlijnder. Op het camerabeeld kan je bovendien heel goed de dode hoek elimineren en met streepjes aangeven of je nog voor iemand kan invoegen. En toch werkt het (wederom) maar matig. Op je zijspiegels achteruitrijden kan niet meer en ook op de snelweg verschilden de software en ik nog wel eens van mening. Het scheelt bovendien maar 1% op de range, dus die 1400 euro kan je in je zak houden.

De Hyundai IONIQ6 biedt keuze uit twee maten velgen: 18 en 20”. Op de duurste Lounge uitvoering is 20” standaard, maar kan je zonder meerkosten ook kiezen voor de kleinere velgen. We melden wel eens dat het nogal kan schelen op de actieradius; nou hou je vast…. De 18 inch velgen geven voor de IONIQ6 13% meer range ten opzichte van de 20” velgen. Dat scheelt in het meest gunstigste geval dus bijna 80 km aan range…

Minder lounge dan de IONIQ5

Beide Ioniqs zijn behoorlijk uitgesproken qua design, maar de IONIQ6 is van binnen iets normaler dan de IONIQ5. Nog steeds zijn materialen en kleuren behoorlijk afwijkend, maar de witte bezels rond de schermen zijn gelukkig verdwenen. Dankzij de platte bodem (waar de accu in verwerkt zit) en de lange wielbasis (2,95m) is het interieur lekker ruim. Enige echte nadelen zijn de wat te hoge zit voorin en het feit dat de IONIQ6 een sedan is. Geen lekker grote kofferklep dus om wasmachines in te laden, maar dat is ook een lekker excuus om niet mee te helpen verhuizen.

Weggedrag

Tien jaar geleden hadden we het zeker niet bij de Koreanen gezocht, maar inmiddels weten we wel beter. En doen ze het ook beter, zowel bij Hyundai als Kia wordt er veel aandacht aan de onderstellen besteedt.

De in de basis achterwielaangedreven IONIQ6 is zelfs een hoogst vermakelijke auto als je dat wilt. De PK-gewichts verhouding is niet dusdanig dat je makkelijk ieder bochtje dwars uitkomt, hoewel het zodra het regent al avontuurlijker wordt. Ook als je rustiger rijdt, voel je dat de achterwielen duwen en dat geeft de betere chauffeur wat opties.

Prijs en conclusie

Lekker sturend, lekker smoelend, een goede range, fantastische laadmogelijkheden. De IONIQ6 is niet perfect, maar doet wel echt heel veel dingen goed. De vanafprijs van 44.800 euro is scherp, hoewel je dan aan de nogal trage versie met kleine batterij vastzit. De versie met grote batterij is er vanaf 50.895. De Hyundai IONIQ6 uit de rijtest was een Lounge Sky 77,4 kWh RWD en die kost maar liefst € 61.590,-