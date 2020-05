5-jarig ‘jongetje’ steelt auto moeder

Wij keuren de reden goed!

Om maar eventjes in kleutertaal te blijven, “Zwieber, niet stelen”. Deze avontuurlijke kleuter had echter niet genoeg Dora filmpjes bekeken. Dit jongetje besloot de auto van zijn moeder te stelen. Met slechts vijf jaar levenservaring waren zijn pootjes lang genoeg om de pedalen te kunnen bedienen. Een vijfjarige van normaal postuur zou natuurlijk niet eens in staat zijn om over het dashboard te kijken. Je raadt het al, deze jongeman komt uit het mooie Amerika.

Staande gehouden

In Amerika is het toegestaan om vanaf een leeftijd van zestien jaar auto te rijden. De Amerikaanse kleuter was er echter vroeg bij. Hij reed vijf lange straten door zonder te crashen. Hij werd wel staande gehouden. De politie dacht eerst dat het om een gehandicapte bestuurder ging. Later merkte de agent op dat het om een peuter ging die achter het stuur zat. Zijn gezicht werd professioneel geblurd, een lesje Photoshop van @jaapiyo is in deze geen overbodige luxe. Tot die tijd moeten de agenten creatief zijn met Paint.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB — Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020

Reden om de auto te stelen

Dit grote ventje heeft ook grote doelen. Hij wilde namelijk een Lamborghini maar de vrouw des huizes, in dit geval zijn moeder, was het hier niet mee eens. Hij besloot zelf op pad te gaan richting Californië om een bolide aan te schaffen. Met drie hele dollars op zak stapte hij in de wagen van zijn moeder. Elke cent is het begin van een miljoen, wij hopen dat zijn droom op een later moment uitkomt. Ach, je kunt minder prettige kinders hebben.