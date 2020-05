Max Verstappen wil seizoensstart Oostenrijk

Hij hoopt op 142 rondjes over de Red Bull Ring.

Het zijn onzekere tijden voor F1-fans. Door uitgestelde en geschrapte races moet er flink aan de kalender worden gesleuteld. Ook het circuit Zandvoort bleef eergisteren bedroevend leeg. Met Spanje uitgesteld, Monaco afgelast, Canada uitgesteld en Frankrijk afgelast is het eerstvolgende agendapunt Oostenrijk. Dit tot grote vreugde van Verstappen: “Ik rijd daar altijd graag.” Dit vertelde hij tegen ServusTV waar de grote baas van de energiedrankjes, Dietrich Mateschitz, ook eigenaar van is.

De leegte op de F1-kalender is steeds groter geworden vanwege het c-woord. De organisatie probeert toch invulling te geven aan dit seizoen. De organisatie van de F1 heeft overleg gehad met de Oostenrijkse minister van Sport over een seizoensstart in Oostenrijk. Racen zonder toeschouwers zou mogelijk moeten zijn op 5 en 12 juli. Twee keer over de Red Bull Ring voor onze Max dus, precies zoals hij hoopt. Niet gek natuurlijk want de 22-jarige coureur wist in 2018 en 2019 in Oostenrijk al te winnen.

Twee extra agendapunten op de F1-kalender als er geen tweede uitbraak van het c-woord komt. Er zijn dan geen journalisten welkom bij de seizoensstart in Oostenrijk. Jos Verstappen siert zich weer met zijn bescheidenheid en ziet wel een voordeel van racen zonder pers: “Hij -Max- hoeft dan niet zoveel interviews te geven, haha.” Wel is er plaats voor 2.000 medewerkers van de teams en officials. Vooraf moeten deze medewerkers wel allemaal negatief getest worden. Fans zijn ook niet welkom in Oostenrijk. De Nederlandse fans mist Max wel: “Al die mensen in het Oranje, dat blijft mooi om te zien.”

De GP van Groot-Brittanië volgt, na de seizoensstart in Oostenrijk, ook met twee races over het circuit van Silverstone. Waarschijnlijk verkast het volledige F1-circus daarna naar de Hungaroring om ook weer een dubbele race te rijden.