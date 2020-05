Toyota Corolla gaat Tesla Model 3 voorbij.

De autoverkoop ligt op zijn gat maar er is een verdubbeling in het marktaandeel van nieuwe hybrides. Ook de verkoop van volledig elektrische auto’s blijft ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Vijftien procent van de nieuw verkochte auto’s in de eerste vier maanden van dit jaar zijn hybrides. Goed nieuws voor autofabrikanten, want die moeten aan strenge CO2-doelstellingen voldoen.

Top 5 elektrisch

De Tesla Model 3 blijft de populairste EV en werd het eerste kwartaal 1.814 keer geregistreerd. Kia doet het met de e-Niro met 1.539 ook nog steeds goed. De e-Golf (1.390) wordt op zijn hielen gezeten door de Ampera-E (1.282). Gevolgd door de Kona met 819 stuks. Het totaal aantal nieuwe auto’s in 2019 kwam uit op 10.776. Dit jaar bleef dat bijna gelijk met 10.233 auto’s.

Top 5 hybride: verdubbeling nieuwe hybrides

Hybrides blijken toch iets meer in trek. Er was een verdubbeling van het aantal nieuwe hybrides in het eerste kwartaal. Geen investering voor een laadpaal (tenzij je kiest voor plug-in), automaat en zuinig rijden zijn zaken die Nederlanders aanspreken. Bij sommige merken zijn bijna alle modellen verkrijgbaar als hybride, denk bijvoorbeeld aan Kia en Toyota. Het is dan ook niet gek dat deze merken veel hybrides verkopen/

Kia Niro 2.072 stuks Toyota Corolla 1.832 stuks Toyota Yaris 1.353 stuks Toyota C-HR 1.138 stuks Mazda CX-30 972 stuks

Verdubbeling nieuwe hybrides positief

De verdubbeling van het marktaandeel nieuwe hybrides is positief voor de autofabrikanten. Het eerste kwartaal van vorig jaar werden er nog 10.661 hybrides verkocht, dit jaar 17.445. Autofabrikanten moeten emissies terugdringen en proberen om kopers in modellen met een lage uitstoot te krijgen. Reclames voor EV’s en stunten met hybrides kan de oplossing zijn. Niet zonder reden want in 2021 mogen nieuwe Europese auto’s gemiddeld niet meer dan 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Voldoen ze hier niet aan krijgen ze 96 euro boete per gram per nieuwe auto.

Doelstellingen halen

De doelstellingen halen is voor sommige merken makkelijker dan anderen. Toyota presteert dan ook het best. Het merk heeft hun imago als voordeel, zij staan bekend om hun hybrides met weinig uitstoot en de Mirai (waterstof). Jaguar Land Rover doet het slecht. Klanten zijn in hun showrooms juist op zoek naar grote zware auto’s met veel vermogen en dus meer uitstoot.

