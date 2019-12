3-jarig meisje sloopt 10 dikke Audi’s

Met een steen..

Stel je voor, jij bent in de markt voor een nieuwe auto. Dan neem je natuurlijk het hele gezin mee om gezellig de showrooms af te struinen op zoek naar die nieuwe gezinsbak. De koters nog even waarschuwen dat ze moeten kijken met de oogjes en overal vanaf moeten blijven. Dat is precies wat deze Chinese ouders van een 3-jarig meisje vergeten waren.

De peuter was met haar ouders op bezoek in een luxueuze showroom. Net iets te laat kwamen haar ouders erachter dat het dametje met een steen het lakwerk van 10 nieuwe Audi’s heeft weten te beschadigen. Een van deze auto’s betrof een Q8 welke in Nederland een waarde heeft van dik over de ton.

De dealer was op zijn zachtst gezegd ‘not amused’ en klaagde de vader van het meisje (dhr Zhao) aan. Het argument van de dealer: de auto’s kunnen niet als nieuw worden verkocht als ze zijn overgespoten. De auto’s gaan nu als gebruikt verkocht worden en de dealer wil de afwaardering doorberekenen. Dhr. Zhao is aangeklaagd voor ¥200,000 (ruim 25.000 euro) en ging hier niet mee akkoord. Volgens een verklaring van de rechtbank werd er een regeling getroffen van ¥70,000 (bijna 9.000 euro).

Je gaat er natuurlijk van uit dat jouw nieuwe auto zo vanuit de fabricageband de showroom in is komen rollen maar dit is niet altijd waar. Tijdens het transport op de boot, de havens, de trein of de trailers gaat het nodige mis. Het kan dus best zijn dat jouw nieuwe auto al eens is hersteld voor hij bij de dealer wordt afgeleverd. Al denkt deze Chinese dealer daar duidelijk anders over.

Mocht jij met je kroost de plaatselijke dealer gaan bezoeken, check dan even de polis van de aansprakelijkheidsverzekering. (via 7news)