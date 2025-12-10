Deze optie heb je nog niet eerder gezien op een Porsche

Deze GT3 RS heeft een controversiële samenstelling.

De Porsche 992 GT3 RS hebben we al in de gekste kleuren gezien: van geel met rode velgen tot roze. Dus ja, dan wordt het lastig om nog iets unieks te bedenken. Toch is iemand erin geslaagd om een volstrekt unieke GT3 RS samen te stellen.

Een klant van Porsche Centrum Genève heeft zich helemaal uitgeleefd met het Sonderwunsch-programma (de tak van Porsche waarin alle mogelijke klantwensen werkelijkheid gemaakt kunnen worden).

Om te beginnen is het hoofdthema van deze auto bruin. Iets wat sowieso al een ongebruikelijke keuze is. Deze specifieke GT3 RS is uitgevoerd in Macadamia Metallic, een kleur die werd geleverd op de 997, maar destijds ook al behoorlijk zeldzaam was. Ook de velgen zijn gespoten in deze kleur. Wat deze auto écht bijzonder maakt is het bruine carbon.

Als je het optionele Weissach Package aanvinkt – iets wat bijna iedereen doet – zijn de motorkap, het dak en de spiegels altijd van carbon. In dit geval is zelfs die optie gepersonaliseerd, want het carbon is niet zwart, maar bruin. Dit is ongetwijfeld een peperdure Sonderwunsch-optie.

Bruin met een vleugje oranje

Alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, zien we ook nog oranje accenten op diverse plekken. Zo is de merknaam op de spoiler en de remklauwen uitgevoerd in oranje. We zien zelfs een oranje ring in de koplampen.

De combinatie van bruin en oranje vinden we nogal discutabel, toch zien we die ook terug in het interieur. Dit is volledig uitgevoerd in bruin leer en alcantara met oranje stiksels en accenten. Reken erop dat ook hier een ellenlange lijst met Sonderwunsch-opties voor nodig was.

Wat deze auto heeft gekost weten we niet, maar met als je bij Sonderwunsch aanklopt, weet je dat de prijs heel hard oploopt. Om een idee te geven: de duurste GT3 RS van Nederland heeft 580.331 euro gekost.