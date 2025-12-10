Koop een Brabus SLS AMG op Marktplaats

Een unieke occasion!

Als er één Mercedes is die geen Brabus-behandeling nodig heeft, dan is het wel de SLS AMG. Een Brabus SLS zie je dan ook bijna nooit. Toch hebben we nu een exemplaar gevonden op onze favoriete occasionwebsite, Marktplaats.

De Brabus-aanpassingen zijn vrij subtiel, dus dat is positief. De uiterlijke aanpassingen zijn beperkt tot een splitter, een spoilertje, de luchtinlaten op de zijkant en de ronde uitlaten. De auto heeft verder geen Brabus-logo’s en staat gewoon op de standaard velgen. Het is dus een Brabus ‘Light’.

De belangrijkste aanpassingen zijn eigenlijk onder de motorkap te vinden. In plaats van 571 pk levert de SLS AMG nu 700 pk. We hebben helaas geen foto van de motorruimte, maar als het goed is heeft Brabus daar twee turbo’s gemonteerd. De 6,2 liter V8 is dus niet langer atmosferisch, dat is dan wel weer jammer.

De laatste keer dat we over een Brabus SLS schreven was in 2015, toen er een exemplaar bij Domeinen stond. Die had Brabus-logo’s in plaats van Mercedes-logo’s, maar verder lijkt deze auto er verdacht veel op. Ook het bouwjaar en de kilometerstand komen overeen. De kans is dus vrij groot dat het om dezelfde auto gaat.

Voor die auto werd destijds €225.349 betaald, al kwam daar potentieel ook nog bpm bovenop. Deze SLS wordt nu voor €245.000 aangeboden op Marktplaats, met 24.025 kilometer op de teller. Als je rekening houdt met inflatie is de auto alsnog minder waard geworden, maar er zijn genoeg auto’s die harder afschrijven.

Deze Brabus is wel beduidend duurder dan een standaard SLS. Er staat namelijk een SLS Roadster met vrijwel dezelfde kilometerstand en een betere historie op Marktplaats voor €185.000. De Brabus-upgrades hebben dus een stevige meerprijs.