64 keer door rood rijden in de Gotthardtunnel

Een keertje door rood rijden kan iedereen overkomen. Maar 64 keer? Deze man negeerde 64 keer een rood licht in de Gotthardtunnel.

Ah, de Gotthardtunnel. Voor een ieder die er één of meerdere keren geweest is kan het ware nachtmerries oproepen. In het hoogseizoen staat hier altijd, dag of nacht, file om door de tunnel te gaan. Dat valt nu, zo halverwege oktober, gelukkig reuze mee. Waar je wel rekening mee moet houden is of de tunnel in Zwitserland überhaupt open is. Zo staan er verkeerslichten om in de gaten te houden.

Blijkbaar werken die verkeerslichten niet voor iedereen. Een automobilist is niet één, niet twee, maar 64 keer rood door gereden in de Gotthardtunnel. Keer op keer passeerde hij een rood licht, terwijl hij gewoon door bleef rijden. Dat er werkelijk geen andere ziel in de tunnel was liet bij hem geen lichtje branden. Daar moet bij gezegd worden dat het in de nacht was, waardoor de kans op overig verkeer natuurlijk een stuk kleiner is dan overdag.

De Gotthardtunnel was gesloten vanwege uitzonderlijk vervoer dat door de tunnel moest rijden. Gelukkig voor de man was er op dat moment niemand in de tunnel, waardoor er geen ongelukken gebeurden. Desalniettemin gaat de automobilist niet zomaar vrijuit. De officieer van justitie in het kanton Uri buigt zich over de zaak en daar moet de bestuurder voorkomen. Het gaat hier om een 25-jarige man uit Duitsland. Les voor de volgende keer, let even wat beter op het verkeerslicht. (via Luzerner Zeitung)

Foto: willekeurige tunnel, niet de Gotthardtunnel