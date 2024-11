Update voor Nissan Z brengt epische kleur mee!

De leuke Nissan Z die ons nog steeds overslaat krijgt een update, inclusief een welbekende iconische Nissan-kleur!

Er was eens een tijd dat Nissan drie series sportauto’s naast elkaar verkocht. De S-serie, de Z-serie en de R-serie, slaand op hun generatiecodes beginnend met die letters. De S-serie was de instapreeks, dat was de Silvia (of 180/200/240SX). De R-serie was de topreeks, daar waar je de (Skyline) GT-R vindt. Er tussen in zat de Z-reeks, die er qua klassement en prestaties precies tussen zat. Bekend van de 240/280Z, 300ZX, 350Z, 370Z en eh, Z.

Nissan Fairlady Z

In Japan heeft dat model eigenlijk al zijn hele geschiedenis dezelfde naam gehad: Fairlady Z. Ook dus voor het nieuwste model, de Z (RZ34). Die wordt nu geüpdatet. Krijgen wij hem? Nee. Maar thuisland Japan wel. En die update omvat een paar kleine veranderingen.

Er zijn eigenlijk maar twee veranderingen, en niks aan het design of de motoren. Nog steeds de 3.0 V6 met 400 pk, dus. De eerste is de toevoeging van een SOS-systeem, wat wij eCall noemen. Dat zou normaliter dus niet noemenswaardig zijn, maar het bewijst wel dat Nissan het onnodig achtte omdat de auto niet in Europa te leveren. De EU heeft namelijk de aanwezigheid van eCall verplicht gesteld in nieuwe auto’s. Om nog maar eens pijnlijk duidelijk te maken dat Nissan de Z echt niet hier wilde verkopen.

Midnight Purple

De andere toevoeging is een arsenaal nieuwe kleurtjes voor de Nissan Fairlady Z. Al mis je niet zo veel. De kleuren Carmine Red, Seiran Blue en Prism White worden vervangen door Vibrant Red, Wangan Blue en Brilliant White Pearl. Kleine veranderingen en qua tint verandert er weinig. Ook de speciale kleur ‘432 Orange’ blijft. Deze kleur is geïnspireerd op de originele Nissan Z432 (PS30). De enige kleur die echt verdwijnt is Ikazuchi Yellow.

Daarvoor in de plaats komt een welbekende oude kleur naar de Nissan Fairlady Z. Midnight Purple! Dan denk je waarschijnlijk vrij snel aan de Nissan Skyline GT-R, al maakte de kleur op de GT-R recent zijn return. Het is een bijzondere kleur die afhankelijk van hoe je ernaar kijkt gloeden van goud, paars en groen bevat. Tegenwoordig kan je hem op meerdere modellen krijgen in Japan, en nu dus ook op de Z. In plaats van geel wordt het zo wel een duister geheel, maar goed.

Loterij

Nissan is van plan om de Fairlady Z in Japan lekker exclusief te houden. Ze willen 4.100 exemplaren bouwen en verdelen. Daarvan zijn 3.100 de standaardversie, 500 demoauto’s en 500 de Nissan Fairlady Z Nismo. Zoals wel vaker gebeurt in Japan wordt gekeken of die 4.100 stuks opraken, zo niet dan worden alle gegadigden in een spreekwoordelijke hoge hoed gestopt en rollen er 4.100 namen uit die de auto’s mogen kopen. Wel zo eerlijk.