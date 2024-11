Ford wil Mustang van YouTuber zien branden

Een YouTuber bouwde een volvette Ford Mustang voor SEMA, maar Ford had andere plannen.

Automerken kunnen soms gemeen zijn. Want allemaal leuk en aardig dat jij een klant bent en kiest voor hun producten, maar je moet je wel aan de regels houden. En die zijn soms wat vaag. De grenzen van wat er kan en niet kan zijn opgezocht en in dit geval door een YouTuber.

TJ Hunt bouwt Ford Mustang

De YouTuber in kwestie is TJ Hunt, die naam zal je wellicht wat zeggen. Met ruim 2,3 miljoen abonnees namelijk geen vreemdeling op het platform. Hij verkreeg het gros van zijn faam door het bouwen en verbouwen van bijzondere aangepaste auto’s, en sinds een tijdje ook met zijn bodykit-bedrijf Streethunter. Een festival dat Hunt op zijn lijf geschreven is, is dan ook wat er nu gaande is: SEMA. Deze show in Las Vegas is hét podium voor de beste, gekste, meest bizarre en meest uiteenlopende creaties. Hunt kon er zelfs een mooi slaatje uit slaan: Streethunter wilde met een bodykit komen voor de Ford Mustang. Die zou op de beursvloer van SEMA te zien zijn. Mooie reclame.

Ford steekt stokje voor Mustang

Het feestje ging niet door. En wel dankzij Ford. Hunt heeft namelijk tijdens het ontwerpen van de bodykit, volgens Ford, iets té goed gekeken naar de Mustang GTD. Deze superheftige widebody-raceversie van de ‘Stang kost ruim 300.000 dollar en Ford maakt er een exclusief feestje van en net als bij de GT selecteren ze wie er eentje mag kopen. En ook net als bij de GT zijn ze niet bang voor een beetje weerstand.

De Streethunter-widebody geeft je ongeveer dezelfde breitbau, inclusief de uitgesproken GT3 RS-achtige koelsleuven achter de voorwielen. Maar dan dus voor een stuk minder geld, beschikbaar voor de standaard Mustang. Dan krijg je dus een auto die voor de leek op een 300.000 dollar kostende GTD lijkt. Ford was het dus niet eens met het feit dat zo een veel goedkoper ‘alternatief’ voor de GTD in de omloop is en je zo voor een prikkie kan faken dat je een exclusieve Ford hebt gekocht. Het was in ieder geval reden genoeg om de Mustang terug te trekken van zijn publieke debuut op SEMA.

Hunt heeft op zijn YouTube-kanaal een brief voorgelezen van ‘een zekere grote autofabrikant’ (drie keer raden welke, al maakt hij dat zelf niet bekend) en dat er een grote wettelijke strijd gaande is achter de schermen: zo veel lijkt duidelijk. Het Amerikaanse The Drive heeft ook wederhoor van Ford, en die zeggen in fabrikantenjargon ook dat er iets gaande is, zonder dat het beestje bij de naam genoemd wordt. Ook SEMA heeft gereageerd en zegt dat ze Hunt altijd zullen verwelkomen op het evenement en dat de keuze voor het niet tentoonstellen van de Mustang zijn eigen was. “Maar Hunt is wel aanwezig op de editie van 2024 met zijn andere auto’s en om handtekeningen te zetten.”