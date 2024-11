DJ La Fuente presenteert zijn asociaal dikke Ferrari 458

Nederlandse DJ La Fuente was bezig met een flink dikke bodykit (en meer) voor zijn Ferrari 458 en dit is het resultaat!

Als jij goed bent in muziek maken en daarnaast ook nog eens autoliefhebber, is het snel mogelijk om je spaargeld om te zetten in een droomgarage. Dat hoef je aan de Nederlandse DJ Job Smeltzer, professioneel bekend als La Fuente, niet uit te leggen. We schreven al eens over zijn Porsche 911 die volledig door TechArt aangepakt is, die mooi bij zijn daily driver past, een Panamera van TechArt. Daarnaast heeft Job onder meer nog een Ferrari 458 Spider. En die was nog volledig standaard! Wat in vergelijking tot die twee TechArts wel wat saai is.

Ferrari 458 van La Fuente

De afgelopen tijd heeft La Fuente daar verandering in gebracht middels een flinke upgrade aan zijn Ferrari 458. Vandaag introduceerde de DJ het resultaat op Instagram.

La Fuente is er zelf kort over op Instagram, dus moeten we zelf even de gaten invullen. Dat kunnen we op basis van eerdere informatie. Pure Luxe schreef des tijds over een samenwerking tussen Spykerenthusiast en Forza Service. Dat betekent eveneens dat het niet een ‘off the shelf’ bodykit is, maar iets dat uniek voor deze 458 gebouwd en geïnstalleerd is.

‘Goedgekeurd’

En dan kom je direct met een probleem te zitten. Ferrari staat erom bekend dat ze geen fan zijn van modificaties aan hun auto’s. Dan help je om zeep wat het merk voor ogen had en zijn ze niet bang om je de wind van voren te geven. Voor de Ferrari 458 van La Fuente is het van te voren gevraagd aan het merk wat er kon en niet kon. En ook al was Ferrari niet per se ’tevreden’, keurden ze het ook niet volledig af. Job hoeft dus geen brief in de post te verwachten van het merk.

Geen standaard 458 Spider meer dus voor DJ La Fuente. Wil je de auto in het echt zien, dan hoef je waarschijnlijk niet heel lang te wachten tot hij ‘m meeneemt naar een evenement.