Geef je mening over snelladen en win een BMW Powerslide Training!

Ben jij een EV-rijder? Dan zijn we benieuwd naar jouw mening, of die nu gezouten is of ongezouten.

Het is weer bijna tijd voor jullie favoriete 10-daagse: de EV 10-daagse. In dat kader voeren we ook ons terugkerend onderzoek uit naar de actuele stand van snelladen in Nederland. Als jij een EV-rijder bent zijn we daarom benieuwd naar jouw mening over snelladen.

We willen je daarom vriendelijk verzoeken om de onderstaande enquête in te vullen. En vooruit, als je nog een extra stimulans nodig hebt: als je meedoet maak je ook kans op een Powerslide Training bij BMW Driving Experience.

De resultaten van de enquête zullen we uiteraard met jullie delen, tijdens de EV 10-daagse. Dan weet je dus ook meteen of anderen jouw mening over snelladen delen of juist helemaal niet. De uitkomsten van vorig jaar kun je terugkijken in onze Grote Autoblog Snellaadtest 2023.

Wat vind jij van snelladen in Nederland in 2024? Jij als berijder van een elektrische auto hebt natuurlijk een mening over de snelladers in Nederland. Die kun je hieronder kwijt! Als je deze enquête invult maak je bovendien kans op een leuke Powerslide Training! Hoe vaak maak jij gebruik van een snellader voor jouw elektrische auto? * Nooit Alleen bij langere ritten buiten Nederland Regelmatig (minimaal eens per maand) Vaak (meerdere keren per maand) Zeer vaak (wekelijks of vaker) Ik laad alleen bij snelladers

Waarom gebruik jij een snellader? (Meerdere antwoorden mogelijk) * Ik heb thuis geen (goede) mogelijkheid om te laden In noodgevallen (als het nodig is om mijn bestemming te bereiken) Omdat mijn werkgever het betaalt Gemak, kom er toch langs

Welke factoren beïnvloeden jouw keuze van snellaadstation? (Meerdere antwoorden mogelijk) * Prijs per kWh Locatie Laadsnelheid Beschikbaarheid van faciliteiten (toiletten, winkels, restaurants) Aanwezigheid van meerdere laadpunten

Welke snelladers heb je wel eens gebruikt? (Meerdere antwoorden mogelijk) * Allego Fastned Ionity Shell Recharge Tesla Supercharger Total Energies Overig

Weet jij wat een kWh kost voordat je begint met snelladen? * Ja! Ongeveer Nee, geen idee

Heb je wel eens moeten wachten om een snellader te kunnen gebruiken? * Ja, regelmatig Ja, af en toe Nee, zelden Nee, nooit

Welke laadsnelheid vind jij acceptabel voor een snellader? * Minimaal 50 kW Minimaal 100 kW Minimaal 150 kW Minimaal 200 kW Geen voorkeur

Welke snellaadaanbieder is jouw favoriet * Allego Fastned Ionity Shell Recharge Tesla Supercharger Total Energies Overig

Zou je graag bewegwijzering naar snellaadstations zien op de (snel)weg? * Ja graag Het is geen 1980, dus nee laat maar

Hoe tevreden ben je over de betrouwbaarheid van snelladers die je gebruikt? * Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden

Wat is jouw grootste ergernis bij het snelladen? * Onveilige laadlocatie Ik erger me niet bij snelladen Onduidelijke prijzen Vieze laadlocatie Laden gaat te langzaam Laadpaal die niet werkt Te duur

Hoe zoek jij snelladers? * Via navigatie van mijn auto Via app van snellaadaanbieder Via algemene navigatieapp op telefoon Ik kom (bijna) altijd bij dezelfde Ik pak de eerste die ik tegenkom op de snelweg

Vul hier je e-mail adres in wanneer je kans wilt maken op een Powerslide Training

Gebruik je de app? Dan kun je de enqête hier invullen!