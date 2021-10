BAC Mono R is sneller dan een LaFerrari [video]

De kleine behendige BAC Mono R weet sneller rond het circuit te gaan dan de grote brute Ferrari LaFerrari.

Wat is belangrijker. Gewicht en aerodynamica, of veel vermogen en een grote motor? Dat ligt er maar net aan wat de toepassing is. Op een technisch circuit als de Red Bull Ring in Oostenrijk wint dat eerste. Dat heeft BAC officieel bewezen met de nieuwe Mono R.

De kleine sportauto heeft namelijk een record gevestigd op de baan van de energiedrankjesfabrikant. De BAC Mono R wist een rondje af te leggen met een tijd van 1:32.96. De baan is 4,35 kilometer lang en de BAC had een gemiddelde snelheid van 196 km/u. Dat ging wel rap dus. Het oude record op de baan was in handen van de Ferrari LaFerrari. Je kan gerust zeggen dat de Mono R het record heeft gesloopt. Het oude record stond immers op 1:38.95. Daarmee is de Bac bijna zes seconden sneller dan de V12 hybride hypercar uit Maranello.

Het recordrondje op de Red Bull Ring met de Bac Mono R was onderdeel van de Pirelli P Zero Experience. Achter het stuur zat coureur Adam Christodoulou. De Mono R van Briggs Auto Company, zoals het bedrijf voluit heet, is het absolute topmodel. Ze maken er slechts 30 exemplaren van. Met 340 pk uit een 2.5-liter grote Mountune Ford motor op 555 kg is de Mono R een spektakel op vier wielen. In slechts 2,8 seconden sprint de auto naar 100 km/u. De recordronde werd gereden op een set Pirelli P Zero Trofeo R’s. Straatlegale banden die wel onder meer supersportwagens te vinden zijn.

Bij BAC hebben ze de smaak in elk geval te pakken. Met de auto gaan ze een Europese toer doen. Morgen doet het Britse automerk Hockenheim aan. Hou er dus rekening mee dat er nog wel meer records gaan sneuvelen met deze bizar snelle Mono R.