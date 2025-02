A2 hele ochtend dicht door ongeluk met betonplaten

Een vrachtwagen met betonplaten heeft voor een ravage gezorgd op de A2.

De maandag begon bijzonder slecht voor een aantal mensen. En dan hebben we het niet in de eerste plaats over degenen die in de file stonden, maar degenen die betrokken waren bij het ongeluk op de A2. Daar ging het vanochtend flink mis.

Vanochtend om tien voor half zeven kwam een vrachtwagen met betonplaten tot botsing op de A2 richting Utrecht. Daarbij kwam de lading los en één van de betonplaten kwam op een auto terecht. Die werd daardoor half verpletterd. Tot overmaat van ramp vlogen twee andere auto’s (waar de vrachtwagen achterop was gereden) in brand.

Bij het ongeluk op de A2 raakten twee mensen gewond. Zij zijn met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis. Daarnaast was er dus een flinke ravage ontstaan op de weg. De brandweer was ter plaatse om de auto’s te blussen en vervolgens moest er een kraan komen om de betonplaten van de weg te halen.

Dat is inmiddels gebeurd, maar Rijkswaterstaat is nog steeds bezig om de boel af te handelen. Daarom blijft de A2 bij Zaltbommel nog de hele ochtend dicht. Bij deze dus de oproep: blijf weg van de A2! Rijkswaterstaat verwacht rond 13.00 de boel aan de kant te hebben.

Foto’s: Rijkswaterstaat