Even voorstellen: ons nieuwe Foto van de Maand-jurylid

Nieuw jaar, nieuw jurylid voor de Autoblog Foto van de Maand!

Zoals we al hadden aangekondigd bij de laatste Foto van de Maand nemen we helaas afscheid van Eric van Vuuren als jurylid. Gelukkig hebben we een waardige opvolger gevonden. We stellen graag Noortje Blokland aan jullie voor als het nieuwe jurylid. Of beter gezegd: ze stelt zichzelf voor!

Kun je jezelf even voorstellen?

Mijn naam is Noortje Blokland, 28 jaar oud en inmiddels ruim zes jaar actief als professioneel automotive fotograaf. Fotografie speelt echter al mijn hele leven een grote rol. Op mijn tiende verjaardag kreeg ik mijn allereerste pocket camera cadeau en vanaf dat moment legde ik alles vast wat op mijn pad kwam.

Waar leeftijdsgenoten elkaar fotografeerden of selfies maakten, viel mijn oog juist op die ene stoffige klassieker op de hoek van de straat, de muscle car bij het schoolplein of dat verlaten vintage VW-busje ergens hoog in de Alpen.

Hoe ben je in de wereld van de autofotografie gerold?

Tot eind 2020 was ik werkzaam in de makelaardij en reed dagelijks in mijn allereerste auto: een British Racing Green MINI Cooper uit 2005. Door de groeiende liefde voor het – oorspronkelijk – Engelse merk belande ik in de Facebookgroep NewMINIClub. Binnen die groep verscheen al snel een oproep voor een fotograaf.

Ik besloot in het diepe te springen en fotografeerde drie MINI’s van vrienden. De reacties waren vrij overweldigend en motiveerde me enorm om vaker voor anderen te shooten. Met toen meer dan tien jaar Photoshop-ervaring wist ik mijn werk te onderscheiden, mijn stijl werd herkend en de fotoshoot-aanvragen stroomden binnen.

Van MINI’s naar Porsches, raceauto’s, bijzondere klassiekers en exclusieve supercars. Binnen een jaar reed ik het hele land door en fotografeerde ik vrijwel elk denkbaar merk voor allerlei bedrijven en autoliefhebbers.

Mijn leven nam een onverwachte, gigantische wending en ik besloot mijn baan in de makelaardij op te zeggen om fulltime als zzp’er auto’s te fotograferen. Tot op de dag van vandaag heb ik daar geen moment spijt van gehad. Het is en blijft één groot avontuur.

Vandaag de dag mag ik dagelijks alles op wielen vastleggen voor de importeurs, magazines, autodealers, collectie-eigenaren en allerlei automotive gerelateerde bedrijven. Van low-budget projectauto tot en met luxueuze hypercar; ik ben altijd op jacht naar dat stukje karakter dat in bijna iedere auto verborgen zit en maak het zichtbaar op mijn eigen manier. Als daily driver rijd ik een MINI John Cooper Works uit 2018 (@thecameramini).

Misschien een onmogelijke vraag, maar op welke foto ben je het meest trots?

Dit is inderdaad een onmogelijke vraag, want dat veranderd regelmatig. Echter, mijn meest recente favoriet is de nachtelijke foto van een Porsche 992 911 GT3 RS, geschoten tussen de duinen van de Maasvlakte. Deze foto is gemaakt met behulp van de techniek ‘lightpainting’, hoogstwaarschijnlijk bekend bij de meeste fotografen onder ons.

De eigenaar gaf mij volledig de vrije hand, waardoor ik de prachtige Palladium Metallic lakkleur kon combineren met de zandkleurige omgeving; een setting waarin deze GT3 RS perfect tot zijn recht komt.

Wat was de meest uitdagende fotoshoot die je hebt gedaan?

Een paar jaar geleden mocht ik nabij Kaapstad (Zuid-Afrika) een rally fotograferen voor de Lamborghini Club South Africa. Dat betekende: in mijn eentje, in het donker van de vroege ochtend met een huurauto richting de bergen, op zoek naar de perfecte spot waar de groep Lamborghini’s een uur later voorbij zou stuiven.

Terwijl ik in het hoge gras stond te wachten – alert op slangen – werd ik omringd door het gekrijs van bavianen en hoorde ik in de verte het gegil van de V12’s tussen de bergen galmen. Onvergetelijk.

Welke auto die je hebt gefotografeerd had je na afloop het liefst mee naar huis willen nemen?

Wie mij volgt op social media weet dat ik een groot liefhebber ben van Amerikaanse muscle cars. Toen er vorig jaar een Ford Mustang Shelby GT500 naar Nederland kwam en ik deze mocht fotograferen, voelde ik me weer even een klein meisje in een snoepwinkel.

Ik heb in de afgelopen jaren ontelbaar veel bijzondere en indrukwekkende auto’s vast mogen leggen, maar geen enkele auto raakt me zoals de GT500. De supercharged 5.2-liter V8 met 750+ pk maakt hem voor mij simpelweg onweerstaanbaar.

Wat is een tip die je aan mensen zou meegeven om de Foto van de Maand te schieten?

Stel jezelf altijd de vraag welk verhaal je met een foto wilt vertellen. Iedereen kan een auto fotograferen, maar je maakt pas écht het verschil wanneer je met je beeld een gevoel of sfeer weet over te brengen.

Mijn ultieme doel is dat een foto de toeschouwer even laat stilstaan, alsof je naar een still uit een filmscène kijkt. Locatie, licht en compositie spelen daarbij een cruciale rol. Denk goed na over voor- en achtergrond om diepte te creëren en combineer dit met passende kleuren en een doordachte locatie. Dán komt een foto echt tot leven.

Hopelijk wordt je door het verhaal – en vooral ook de foto’s – van Noortje geïnspireerd om zelf mooie beelden te maken! Die zien we graag verschijnen op Autoblog Spots. Met behulp van Noortje kiezen we iedere maand de mooiste foto uit. Voor de winnaar ligt er een bol.com cadeaubon ter waarde van €100 klaar. Succes!