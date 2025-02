F1 is helemaal terug op tv, met nieuwe Viaplay zender

Twee nieuwe zenders zelfs.

Tegenwoordig zijn we met z’n allen aan het streamen, maar er bestaat ook nog zoiets als ouderwetse tv, oftewel lineaire tv. Op dat vlak hebben we nieuws, want Viaplay lanceert nu twee lineaire zenders. Op beide zenders is Formule 1-content te zien.

Eerst even terug naar een jaar geleden: toen werd Viaplay TV gelanceerd, wat de plek innam van SBS9. Daarop was Formule 1 te zien, maar ook voetbal, darten en series en films. Helaas kon je niet alle races kijken, dus je moest alsnog gewoon een streamingsabonnement hebben. Talpa spreekt echter van een succesvolle pilot en dat betekent dat er nu twee Viaplay-zenders komen: Viaplay TV en Viaplay TV+.

Op het gewone Viaplay TV kun je géén Formule 1 races kijken, maar je wordt wel getrakteerd op samenvattingen en verschillende raceprogramma’s met Rob Kamphues. In december werd bekendgemaakt dat Rob de overstap maakt van Ziggo naar Viaplay. Viaplay TV kun je vanaf 14 maart gratis kijken, mits je klant bent bij Odido of Delta. Bij Odido moet je inschakelen op kanaal 13, bij Delta op kanaal 22. SBS9 krijgt weer een andere invulling.

Voor de Formule 1-races zelf moet je – je raadt het al – bij Viaplay TV+ zijn. Voor deze zender moet je €16,99 per maand extra betalen. Wederom geldt dit alleen voor klanten van Odido en Delta. Voor het genoemde bedrag krijg je ook Premiere League-wedstrijden en darttoernooien te zien.

Viaplay TV+ is net zo duur als het goedkoopste streamingsabonnement van Viaplay. Dan is een abonnement inclusief reclame. Voor Viaplay zonder reclame betaal je €21,99 per maand, of €19,99 als je meteen een jaarabonnement afsluit.