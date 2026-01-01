Video: een spookrijder met volle overtuiging

Ik heb gelijk, jullie rijden verkeerd.
Een spookrijder kan soms wat twijfelend overkomen. Deze niet hoor. Volle overtuiging over de snelweg. De verkeerde kant op.
Bekijk ook deze video: Inhalen met te weinig pk’s
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – Reageer
Ik heb gelijk, jullie rijden verkeerd.
Een spookrijder kan soms wat twijfelend overkomen. Deze niet hoor. Volle overtuiging over de snelweg. De verkeerde kant op.
Bekijk ook deze video: Inhalen met te weinig pk’s
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.