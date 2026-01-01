Autoblog.nl

Video: een spookrijder met volle overtuiging

Auteur: , gepost om Reageer

Ik heb gelijk, jullie rijden verkeerd.

Een spookrijder kan soms wat twijfelend overkomen. Deze niet hoor. Volle overtuiging over de snelweg. De verkeerde kant op.

Bekijk ook deze video: Inhalen met te weinig pk’s

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken