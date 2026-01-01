Goedkoopste Porsche 911 Cabrio is jouw sportwagen voor 2026 #test

Het landschap van sportauto’s is dunbezaaid. Meer dan ooit ben je aangewezen op dat icoon uit Stuttgart.

Laten we eerlijk zijn. De Porsche 911 is een cliché. Maar als zelfs Jort Kelder een nieuwe 911 koopt weet je dat het menens is. De heer Kelder heeft een voorliefde voor Britse en Italiaanse sportauto’s. Dat de polderdandy uitkomt bij de 911 is eigenlijk een uitstekend metafoor hoe de markt er op dit moment voor staat. Het landschap van de sportauto is dunner dan jouw ontlasting na een avondje pittig Mexicaans eten. Excuus voor het beeld dat je nu voor je ziet. Maar het is wel zo.

De Audi R8 is dood, een BMW M4 is te gewoontjes en in een Ford Mustang krijgt je een spontane plasticallergie. Mercedes probeert met de tweede generatie AMG GT voor de tweede keer de 911-rijder verleiden, maar dat is ze ook nog niet gelukt. En in Italië maken ze niks binnen deze prijscategorie. Wie echt wat anders wil zou nog een Vantage kunnen overwegen.

Kies maar

Bovendien is de line-up van de Porsche 911 inmiddels zo uitgebreid dat er echt voor ieder wat wils is. Om toch nederig te blijven, want zo zijn wij, gingen we op stap met de 911 Carrera Cabriolet. De instapper uit de huidige (992.2) line-up. Het belangrijkste dat je moet onthouden van de 992.2 Carrera is dit: 3.0 liter boxerzescilinder, met de turbo’s van de GTS van voor de facelift. Goed voor 394 pk.

Voor alle nieuwigheden met betrekking tot de motor en het uiterlijk verwijs ik je vriendelijk door naar de rijtest van Wouter, die al eerder op stap was met de coupé.

Dit verhaal gaat over hoe het is om een Porsche als deze elke dag te gebruiken in ons prachtige Nederland. Daarom ging ik een weekje op pad met deze 911 Cabriolet, niet in de zomer, maar halverwege december. Om eens goed te proeven van een sportwagen die in de zomer uitblinkt, maar in de winter misschien minder tot zijn recht komt.

Het weer was gedurende de testperiode typisch Hollands. Elke dag regen, de ene dag nog heviger dan de andere. Ik had diverse afspraken in het land, waardoor bijna het hele land ben doorgereden en deze Porsche dus goed aan de tand kon voelen als de everyday sportscar. Wel met het dak dicht, want ik ben een mietje.

Het dak eraf

Omdat ik mijn werk serieus neem en we daarom toch moeten weten hoe het dak werkt, heb ik het geheel toch een moment automatisch weg laten klappen. Daarbij viel wel een minpunt op, want voor de 365-dagen-dak-open-cabrio mis je de mogelijkheid om warme lucht in je nek te laten blazen. Stuurwielverwarming check, stoelverwarming check, maar die doen weinig om de kou van decemberwind in je nek te compenseren. Toevallig reed ik die week ook de M4 Cabriolet die wél zo’n ordinaire nekblazert heeft. Maakt toch wel een verschilletje met het dak open..

Kom je meteen bij een pluspunt van de 911 Cabriolet. Aan de buitenkant denk je misschien te maken te hebben met een softtop. Dat zal wel een klereherrie maken in het interieur op de snelweg. Wrong. De buitenkant is inderdaad stof, maar de dakconstructie bestaat uit magnesium panelen zodat het qua comfort in de buurt komt van een hardtop. Als je niet beter zou weten ben je op stap met een coupé.

Een weggever is een blik in de achteruitkijkspiegel. De kont is hoger, want het klapdak moet ergens heen. Daardoor zie je minder door de achteruitkijkspiegel dan in de coupé. Maar het is nog altijd beter dan een GT3, waar je door een rolkooi en achtervleugel helemaal geen klap ziet door de spiegel.

Meer cliché’s op de rol

Deze keuze van Porsche maakt alle cliché’s van de 911 Cabriolet helemaal waar. Ja, je kunt deze auto het hele jaar door gebruiken. Zeker in Nederland, waar vierwielaandrijving op een 911 eigenlijk onzin is. Naast de motor achterin heb je ook nog de cabrioconstructie.

Tijdens onze leenperiode stond de auto op winterbanden, maar je moest echt als een achterlijke debiel uit een bocht komen wil je overstuur forceren. Grip te over. Toch merk je dat de combinatie van Launch Control, koud wegdek en winterbanden niet voor de beste 0-100 tijden zorgt, zullen we maar zeggen.

Winterrubber of niet, dankzij de GTS-turbo’s heb je geen enkel moment het gevoel dat je meer koppel en meer pk’s nodig hebt. Misschien als je op het circuit of in de Alpen zijn duurdere broertjes achter elkaar rijdt. Maar echt, dit is vlot zat. 4,3 sec van 0-100, een top van 291 km/u.

De 992.2 is de meest volwassen iteratie van de 911, maar dat heeft ook een keerzijde. Ik blijf me verbazen hoe groot deze auto is geworden in vergelijking met vorige generaties. In enkele krappe Amsterdamse parkeergarages was het heel voorzichting manouvreren, want je wil natuurlijk geen velgschade rijden. Op dat soort momenten voelt de 992 als een joekel van een auto. Op de snelweg of op een N-weg komt die volwassenheid juist tot z’n recht: de auto is vreselijk stabiel, zelfs op hogere snelheden. Met de 991-generatie kon een rukwind je nog wel eens verrassen als je niet aan het opletten was. Het ‘groei lekker’-kuurtje van de 992 heeft dus zeker niet alleen maar nadelen.

Goedkoopste Porsche 911

Waarom de 911 Cabriolet relevanter is dan ooit, heeft te maken met de prijs. De dakloze Porsche begint bij 213.300 euro, mede dankzij de Inflatie, hogere BPM en Porsche-taks. Noem het zoals je het noemen wil. Je kunt niet ontkennen dat onze hobby duurder is dan ooit.

Tegelijkertijd is de 911 ook completer dan ooit. Het testexemplaar waar wij mee mochten sturen was 258.821 euro schoon aan de haak. Kijkend naar de vanafprijs is dat misschien schrikken. Maar vergelijk het met andere sportieve auto’s en ineens is het zo gek niet meer. Voor een Ford Mustang Dark Horse tik je meer dan 150.000 euro neer en een BMW M4 met wat optie zit ook al in die prijsregio. Erger nog: in Nederland kost een Toyota GR Yaris al 90 mille.

Maar dankzij de ruim 40.000 euro aan opties was de Carrera Cabriolet wel lekker aangekleed met de juiste opties. Zo lekker, dat je op het eerste oog niet kan zien dat het een instapmodel is. Je denk toch meteen: dikke 911! Wat dat betreft heeft Porsche er goed aan gedaan om van de 992 standaard een widebody te maken. Is die discussie onder onzekere 911-rijders die daardoor altijd voor een 4 of 4S kozen, voor eens en voor altijd verleden tijd. Van Carrera tot Turbo: je zit er altijd knap bij met de 992.2.

Functionele actieve aerodynamica

Liefhebbers van rustige lijnen zijn nu verplicht aangewezen op de Carrera (T). Zowel de GTS als de Turbo hebben actieve aerodynamica in de voorbumper met verticale lamellen die kunnen openen en sluiten voor optimale koeling. Heel functioneel en een mooi stukje engineering, maar ook best druk. Bij de Carrera-modellen is de voorbumper afgewerkt met horizontale spijlen, met daarachter gewoon de radiatoren. Geen frutsels, lekker clean.

De Porsche 911 Cabriolet kan het eigenlijk allemaal. Dak open voor de mooie dagen, dak dicht voor alledaags comfort. Je kan makkelijk een koffer meenemen. De rest stuurt je vrouw maar op naar het vakantieadres. Of stuur haar ook op en geniet van de langere, bochtige route. Kortom: de goedkoopste Porsche 911 Cabrio is jouw sportwagen voor 2026. Is het al zomer?