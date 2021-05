Ach nee! Dacia in Scharendijke verdwijnt in zee - Autoblog.nl

Deze Dacia Lodgy had zin in een frisse duik in zee bij Scharendijke.

Vrijwel iedereen -behalve uw trouwe autoblog redacteuren uiteraard- hebben een extra dagje vrij dit weekend. Dat opent de deur naar het ontplooien van leuke activiteiten. Een dagje naar zee bijvoorbeeld is bijna altijd aanlokkelijk. Het zonnetje schijnt weliswaar niet heel hard, maar het zilte water heeft nog meer te bieden. Lekker uitwaaien langs het strand bijvoorbeeld of hoogvliegen met de kite. Kaolo hard genieten.

Voor de bestuurder van een Dacia Lodgy Stepway werd het echter een uitdagende dag. De man die gevallen is voor de charmes van de Roemeense Renault, was helaas de handrem vergeten te activeren. Kan de beste overkomen. Meestal kom je daar in ons vlakke land mee weg zonder erg. In dit geval had de Dacia echter ook wel wat zin in waterpret bij de zee. Heb je natuurlijk met zo’n onvervalste dijk van een auto.

Met dakkoffer en al ging de Stepway voor een frisse duik. Het levert een bijzonder beeld op met de auto in de branding en al die vliegers op de achtergrond. Zo’n bakje (zout) water doet echter geen enkel onderdeel van een auto echt veel goed. En het is ook niet de bedoeling dat zo’n hok een kunstmatig rif gaat vormen voor de kust. Zodoende heeft de brandweer de mechanische aangespoelde walvis weer op het droge getild. Of ‘ie nog spartelt is niet bekend.

Image-Credit: AS Media