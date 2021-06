Autoblog Garage: 5.000 km Audi S3 update - Autoblog.nl

Zo, de eerste 5.000 kilometer met de Audi S3 uit de Autoblog Garage zijn achter de rug. Tijd om een eerste balans op te maken.

Afgelopen kerst trof ik de sleutels van een witte Audi S3 aan onder de kerstboom. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en heb ik 5.000 kilometer met de hot hatch gereden. Tijd voor een nieuwe auto! Nee hoor, grapje. In deze update neem ik jullie mee in verbruik, de ervaring met deze auto en een paar voor- en nadelen die ik hebt ontdekt.

Veruit de meeste jaren van mijn autoleven heb ik doorgebracht in een BMW. Vandaar dat ik geheel onvrijwillig het predikaat BMW fanb0y heb opgedrukt gekregen. Ja, ik vind het een automerk dat fantastische rijdersauto’s maakt, maar altijd maar in auto’s van hetzelfde merk rijden is een beetje saai. Bovendien heb ik zeker wel allerlei merken gehad. Peugeot, Citroën, Mazda. Het ene avontuur wat langer dan het andere.

Nu ben ik een klein halfjaar in het bezit van een Audi. Zoals je aan de kilometrage kunt zien rij ik jaarlijks zo’n 10.000 á 15.000 kilometer op jaarbasis. Tripjes over de grens zijn er vooralsnog niet ondernomen vanwege de bekende reden. Daardoor lopen de kilometers nog niet echt op.

Goede daily

De Audi S3 (8V) is een hele goede daily. Over dat aspect ben ik ontzettend tevreden. Helemaal na wat de mad scienticsts bij JD Engineering met de auto hebben gedaan. Die extra pk’s en koppel zijn gewoon ontzettend fijn om te hebben. Met standaard 300 pk is het geen lullig ding. Toch kwam het er niet zo uit als je zou willen. Een zescilinder met hetzelfde vermogen voelt dan toch wat ‘machtiger’ om te rijden. Gelukkig heeft de tuning dat helemaal opgelost.

Naast tuning aan de motor, zijn ook de schakelmomenten van de S-tronic aangepast. Zoals ik aangaf in het vorige artikel schakelt de motor iets later op, ongeveer bij 2.100 tpm. De tuning is nu enkele duizenden kilometers geleden en ik kan wat meer uitleg geven vanuit de praktijkervaring. Ik ben er nog steeds ontzettend blij mee, desalniettemin komt er soms wat arbeid bij kijken. Met een ferme inhaalactie op de snelweg is de bak soms van mening dat er twee verzetten teruggeschakeld dient te worden. Van z’n 6 naar 5 of soms zelfs 4. Nee, dat hoeft niet. Want met meer dan 500 Nm aan koppel is de S3 ontzettend rap op de tussensprint, ook in de zesde verzet. Als ik echt een lange rit voor de boeg heb op de snelweg zet ik de bak in manueel. Mocht er een inhaalactie nodig zijn, dan blijft de auto lekker in z’n zes en verloopt alles vlotjes.

Niet de scherpste

Audi’s staan niet bepaald bekend om hun ontzettende scherpe stuurgedrag. De S3 is daar geen uitzondering op. Ik heb lang moeten wennen aan de besturing van deze auto. En dan heb ik het over de sportievere ritjes. Je moet even uitvogelen hoe deze Audi met je communiceert. Naar mijn mening stuurt bijvoorbeeld een Porsche 991 met elektronische stuurbekrachtiging vrij communicatief. Met de S3 is dat een stuk minder. In de Dynamic-stand is dat gelukkig al wat beter. De auto stuurt dan wat zwaarder, zonder dat het irritant wordt. Ja, BMW M, ik kijk naar jullie.

Zodra de wereld er wat beter voorstaat wil ik de S3 eens aan een rondje Nordschleife onderwerpen. Niet alleen omdat het leuk is, maar ook om mijn relatie met het besturen van deze auto een impuls te geven. Het is een soort aan/uit gevoel hoe het nu is. Ik vind het moeilijk om te bepalen waar de grens van de grip ligt. Nu is dit ook mijn eerste auto met vierwielaandrijving. De meeste ervaring heb ik met een achterwielaangedreven auto, waar je doorgaans heel goed aanvoelt wanneer overstuur een dingetje begin te worden.

Audi Pre sense

Veiligheidssystemen in moderne auto’s zijn een vloek en een zegen. Op momenten dat ze een aanrijding voorkomen ben je er dolgelukkig mee. Echter, onnodig ingrijpen van zo’n systeem kan je behoorlijk doen laten schrikken. Mijn S3 is uitgerust met Audi Pre sense. Deze technologie is in staat om frontale aanrijdingen te vermijden of de gevolgen ervan te minimaliseren. Top natuurlijk, maar helemaal perfect is de techniek niet. Ik was bezig met een inhaalactie op de snelweg. Van de middenbaan naar de linkerbaan. Echter dacht Pre sense dat er een aanrijding stond te gebeuren. De auto remde plots en ik schoot in mijn gordel. Nog vervelender was het voor de auto achter me. De automobilist vroeg zich natuurlijk af ik opeens keihard op de rem trapte midden op de snelweg. Ja, dat deed ik niet, maar de auto zelf. Het liep allemaal goed af. U kunt begrijpen dat ik niet zo gecharmeerd was van het ingrijpen van dit systeem.

Verbruik en kosten

Nederlanders zijn een volkje die op de centen letten, dus natuurlijk hou ik voor de wetenschap bij wat deze auto verbruikt en wat het kost. Ik moet bekennen dat ik nog geen één tank mijn best heb gedaan om ontzettend zuinig te rijden met deze S3. Het is simpelweg te verslavend om toch minstens een paar keer per tank even het gas lekker in te trappen. Met deze aangenamere temperaturen kan het elektrisch bedienbare schuifdak open en hoor je de turbo nog beter opspoelen. Dat blijft een lekker geluid!

Via de My Audi app hou ik bij waneer ik tank en bij welke kilometerstand. De Audi S3 heeft een tankinhoud van 55 liter liter. Ik doe gemiddeld een ruime 500 kilometer met een volle tank. Nogmaals, dat kan vast beter. Het verbruik ligt gemiddeld op zo’n 1 op 10. Dat vind ik voor 387 pk keurig. Naar mijn idee is de auto niet heel veel minder zuinig dan vòòr de tuning en de 2.0 TFSI nog 300 pk leverde.

Hot hatch met hoog knuffel gehalte

De Audi S3 uit de Autoblog Garage is ontzettend comfortabel. Dat heeft voor- en nadelen. In het dagelijkse verkeer, wanneer je het vermogen niet of nauwelijks aanspreekt, is het een gewone A3. Alles gaat heel makkelijk. Drempels en oneffenheden in de weg voelen heel minimaal. Ben je echter aan het boenderen, dan mis je soms dat rauwe randje. Een oneffenheid op de snelweg met een iets hogere snelheid dan toegestaan op de Nederlandse wegen kan je al lanceren uit je stoel. Sowieso is er niet heel veel steun in de stoelen als je wat harder door de bocht gaat. Dit zijn overigens dingen die ik heb ontdekt toen mijn vriendin op zakenreis was in het buitenland en ik een lange tijd kilometers alleen maakte. Dan ga je toch wat anders rijden. Gek is dat hè. Toch ben ik blij hoe Audi de S3 heeft afgesteld. 80 procent van de kilometers zijn immers ‘normaal’ en heb je profijt van de zachte aanpak. Ik kan me nog onze Renault Mégane R.S. Trophy duurtester herinneren. Als je daarmee ’s ochtends vroeg op pad was, had je bij aankomst van de bestemming geen koffie meer nodig. Het onderstel trilde je wel wakker.

Nog meer mods?

Ik ben er nog niet uit of ik de Audi verder ga modificeren. De auto voelt goed zo en ik ben er dik tevreden over. Persoonlijk stop ik liever geld in een spaarpotje voor een opvolger voor over een paar jaar, dan het uitgeven aan allerlei (prijzige) modificaties.

De eerste 5.000 kilometers met de Audi S3 uit de Autoblog Garage zitten erop en middels deze post wilde ik jullie een update geven. Ik ben ontzettend tevreden over deze aankoop en verwacht nog vele duizenden kilometers met deze Audi S3 te gaan rijden. Deze zomer staat zeker nog een tripje naar het buitenland gepland. Bijvoorbeeld om de topsnelheid eens uit te proberen in Duitsland..

Tegelijkertijd zijn er minpunten die ik in dit artikel graag met jullie heb gedeeld. Vragen over deze auto? Laat ze gerust weten in de comments en ik probeer ze te beantwoorden!

