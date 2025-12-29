Max Verstappen heeft het weer voor elkaar

Hij weet nu al dat zijn motor bij de sterksten uit de hele F1 hoort.
In de aanloop naar het nieuwe motorreglement dachten veel teams dat de FIA met de maximale compressieverhouding van 16:1 eindelijk een harde grens had gezet. Einde grijs gebied, einde interpretatiespelletjes, gewoon iedereen dezelfde limiet. Maar inmiddels blijkt dat die regel in de praktijk een stuk rekbaarder is dan op papier. En laat dat nu precies zijn waar Mercedes en Red Bull meteen bovenop zijn gesprongen.
De FIA meet de 16:1-compressielimiet namelijk uitsluitend bij kamertemperatuur, op een gestandaardiseerde manier en met een gestandaardiseerde referentiebrandstof. En precies dát detail opent de deur voor creatieve motorarchitectuur. Want zodra het blok eenmaal draait, opwarmt en onder druk staat, veranderen de interne condities zodanig dat de effectieve compressie duidelijk hoger kan zijn dan de gemeten waarde in de testopstelling.
Kort gezegd: teams mogen bij gebruikstemperatuur méér uit hun verbrandingskamers halen zolang de statische meting bij 20 graden Celsius niet boven 16:1 uitkomt. Dat is geen loophole, maar simpelweg hoe de regel is opgesteld. En zoals altijd in de Formule 1: zodra er ruimte is, wordt die gebruikt.
Het zijn vooral Mercedes en Red Bull Powertrains die volgens insiders het verst zijn gegaan in het optimaliseren van hun thermodynamische ontwerp. Door slim te spelen met kamerdruk, temperatuurmanagement en specifieke vormen van kleptiming kan de motor intern een hogere effectieve compressieverhouding bereiken zonder de letter van de FIA-regel te overtreden.
Teams die dachten dat iedereen keurig op hetzelfde niveau zou eindigen, merken nu dat er ineens weer verschillen ontstaan waar niemand op had gerekend. De bedoeling van het reglement was juist om de ontwikkelingsrace te beperken. De praktijk laat opnieuw zien dat de slimste interpretatie vaak meer waard is dan de duurste testbank.
En dus staat de paddock weer ouderwets op scherp. Niet omdat iemand valsspeelt, maar omdat twee topteams precies begrijpen wat ze wél en níet mogen en perfect binnen die grenzen opereren.
Oftewel: de compressielimiet is officieel 16:1, maar wie alleen naar dat getal kijkt, begrijpt niet hoe Formule 1 werkt.
Mercedes en Red Bull duidelijk wel.
Reacties
p993 zegt
Ik mis de link tussen titel en artikel ?
a_buis zegt
Hoort bij F1. Het is een prototype sport. Zoek je de randen niet op dan faal je.
sportevo zegt
Creatief met de regels omgaan. Toen er vleugels waren die door de metingen van de FIA kwamen maar toch zichtbaar flink meer doorbogen tijdens de race, werden deze teams valsspelers genoemd.
Nu gaat (schijnbaar) Red Bull creatief om met hoe de regels worden nageleefd en is het opeens slim en begrijpt men hoe het spelletje wordt gespeeld?
schuimbekje3 zegt
Zie het al helemaal voor me dat er een draaibare krukas komt, vergelijkbaar met variabele nokkenas zodat je boven de 20 graden celcius 20% meer compressie hebt en aan andere kant van de cylinder dan bij lagere toeren meer koppel en bij hogere toeren 12.000 rpm+ meer vermogen
JanJansen zegt
Sorry NicolasR, ik moet het even wat duidelijker uitleggen.
En ja, dat gaat vast een beetje klinken alsof ik een powerpointpresentatie geef in de kroeg, maar goed… hier gaan we:
Iedereen dacht: “Hoera, nieuwe FIA-regels! Compressieverhouding maximaal 16:1. Klaar. Duidelijk. Geen gecheat, geen grijs gebied, geen magie.”
Nou… wel dus. Want dit is Formule 1, en als er één ding is wat engineers kunnen, dan is het regels lezen alsof het belastingadviseurs zijn.
Wat is compressieverhouding nou eigenlijk?
Dat is gewoon: het grootste volume boven de zuiger versus het kleinste volume boven de zuiger.
Wordt gemeten bij 20°C kamertemperatuur, motor koud, koffie erbij, FIA zegt: “16:1 max, meneer.”
Iedereen blij. Theoretisch.
Maar dan komen Mercedes en Red Bull:
“Ja, bij 20 graden is het 16:1 hoor… maar als de motor warm wordt… dan verandert er wat.”
Ze gebruiken in de verbrandingskamer materiaal dat uitzet als een malle bij bedrijfstemperatuur. Dat klinkt suf, maar het werkt:
• De kamer wordt kleiner (tot wel 0,5 mm verschil)
• De compressie stijgt dus tóch hoger dan die meetwaarde
• De motor wordt efficiënter
• En iedereen en zijn moeder in de paddock krijgt spontaan hoofdpijn
Is dat illegaal?
Nee. Want volgens de regels mag het dynamisch nooit boven 18:1 komen.
En waar zitten Mercedes en Red Bull?
Precies. Op die grens.
Robert zegt
Ik las elders dat Red Bull de truc met de thermodynamica feitelijk heeft kunnen copy-pasten van Mercedes, dankzij de overstap die een engineer vorig jaar naar het team uit Milton Keynes heeft gemaakt.
Het schijnt sindsdien permanent te regenen in Woking. Met name Duitse scheldwoorden.
ArnoldH zegt
Dan heeft red bull dat heel slim gedaan en mercedes contractueel steken laten vallen met een concurrentiebeding.