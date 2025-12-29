Hij weet nu al dat zijn motor bij de sterksten uit de hele F1 hoort.

In de aanloop naar het nieuwe motorreglement dachten veel teams dat de FIA met de maximale compressieverhouding van 16:1 eindelijk een harde grens had gezet. Einde grijs gebied, einde interpretatiespelletjes, gewoon iedereen dezelfde limiet. Maar inmiddels blijkt dat die regel in de praktijk een stuk rekbaarder is dan op papier. En laat dat nu precies zijn waar Mercedes en Red Bull meteen bovenop zijn gesprongen.

De FIA meet de 16:1-compressielimiet namelijk uitsluitend bij kamertemperatuur, op een gestandaardiseerde manier en met een gestandaardiseerde referentiebrandstof. En precies dát detail opent de deur voor creatieve motorarchitectuur. Want zodra het blok eenmaal draait, opwarmt en onder druk staat, veranderen de interne condities zodanig dat de effectieve compressie duidelijk hoger kan zijn dan de gemeten waarde in de testopstelling.

Max Verstappen heeft het weer voor elkaar

Kort gezegd: teams mogen bij gebruikstemperatuur méér uit hun verbrandingskamers halen zolang de statische meting bij 20 graden Celsius niet boven 16:1 uitkomt. Dat is geen loophole, maar simpelweg hoe de regel is opgesteld. En zoals altijd in de Formule 1: zodra er ruimte is, wordt die gebruikt.

Het zijn vooral Mercedes en Red Bull Powertrains die volgens insiders het verst zijn gegaan in het optimaliseren van hun thermodynamische ontwerp. Door slim te spelen met kamerdruk, temperatuurmanagement en specifieke vormen van kleptiming kan de motor intern een hogere effectieve compressieverhouding bereiken zonder de letter van de FIA-regel te overtreden.

Teams die dachten dat iedereen keurig op hetzelfde niveau zou eindigen, merken nu dat er ineens weer verschillen ontstaan waar niemand op had gerekend. De bedoeling van het reglement was juist om de ontwikkelingsrace te beperken. De praktijk laat opnieuw zien dat de slimste interpretatie vaak meer waard is dan de duurste testbank.

En dus staat de paddock weer ouderwets op scherp. Niet omdat iemand valsspeelt, maar omdat twee topteams precies begrijpen wat ze wél en níet mogen en perfect binnen die grenzen opereren.

Oftewel: de compressielimiet is officieel 16:1, maar wie alleen naar dat getal kijkt, begrijpt niet hoe Formule 1 werkt.

Mercedes en Red Bull duidelijk wel.