Dit moet wel de allerleukste auto ter wereld zijn

En we zijn niet eens aan het overdrijven dit keer…
Zoo zeg. Dát is vet. Dat dachten wij hier massaal toen we deze creatie van tuner HPE Special Vehicles onder ogen kregen. De Britten zijn namelijk helemaal los gegaan op de Lotus Elise S1. Dat is van zichzelf al een legende, maar wat HPE SV ermee heeft gedaan, laat goed zien hoe ver je zo’n lichtgewicht sportwagen kunt brengen zonder zijn karakter te verliezen. Het blijft een Elise, maar dan met aanzienlijk meer inhoud.
De aandrijflijn is daarbij het grootste nieuws. Waar de originele S1 het moest doen met ruim 100 pk, ligt er nu een Honda 2.0 viercilinder in die is opgewerkt tot 300 pk. Dat klinkt misschien niet extreem in moderne cijfers, maar in een Elise S1, die nauwelijks massa heeft, betekent het dat elke millimeter gas direct en overtuigend wordt omgezet in snelheid. Het voelt alsof de auto eindelijk krijgt wat hij ooit nodig had.
Wat natuurlijk ook niet onvermeld mag blijven is het materiaal waarvan de body is gemaakt. Dat bestaat enkel en alleen uit carbon. Zoals we inmiddels weten is dat enorm licht en tegelijkertijd enorm sterk. En enorm duur ook, maar daarover straks meer…
Dit is de allerleukste auto
HPE SV heeft het niet alleen bij extra vermogen en een carbon body gelaten. De ophanging is aangepakt, de remmen zijn opgewaardeerd en er zijn subtiele aerodynamische aanpassingen gedaan. Geen radicale verbouwingen, maar verbeteringen die de auto stabieler en preciezer maken bij hogere snelheden. Alles klopt gewoon beter.
Dat is misschien wel het mooiste aan deze restomod. Het is geen tuning om indruk op andere voetballers te maken met dikke spoilers en andere zooi die tjoeners soms op de Bentleys en Ferrari’s zetten, maar meer een evolutie van een toch al briljant concept. De Elise blijft licht, direct en rap, alleen nu met een motor die daar perfect bij past en de auto veel meer mogelijkheden geeft. En meer snelheid…
Het resultaat is een Elise S1 die voelt alsof hij helemaal is uitgewerkt tot wat hij had kúnnen zijn; een compacte sportwagen die echt met je aan de haal gaat als je even niet op zit te letten.
En ja, dan denk je toch even: zoo zeg. Dát is vet. Alleen jammer dat hij er is vanaf 286.000 euro. Dat is dan wel weer minder dan in de nineties…
Reacties
tenaci zegt
Jaaaaa!!! Wat een geweldig ding. Niet vernaggeld, alleen maar beter gemaakt!
banderas zegt
S1 met Honda-blokken zie je best wel af en toe. Stuk goedkoper dan dit..
lightisride zegt
3 ton? wat een onzin. De Elise is al heel goed vanzichzelf. Opfrissen kost geen tonnen. Er zijn genoeg Elises met Honda swap. Of Toyota met supercharger voor 300 pk.
Die 300 pk heb je ook niet nodig in een S1, voor de hogere snelheden is de S2 beter. Die is stabieler op snelheid.
JanJansen zegt
De S1 is wat lichter, en dat merk je bij remmen, optrekken en bij het inzetten naar een bocht. Op legale snelheden is de S1 gewoon net dat beetje leuker om te rijden.
vaakbenjetebang zegt
Absolute coolheid, uit de categorie ‘if it’s worth doing, it’s worth overdoing’. Ben wel benieuwd hoe groot de markt voor zoiets is; een Elise (en zeker een S1) trekt toch vooral ook veel zelfsleutelaars aan, en één van de leukste dingen aan een Elise is dat je er voor relatief weinig geld echt alles van kunt maken wat je zelf wilt. En voor dit soort bedragen kun je zelf een hoop versleutelen door de jaren heen….!
vaakbenjetebang zegt
EDIT: daarvan hebben we direct melding gemaakt. Dank voor je vriendelijke reactie!