Dit moet wel de allerleukste auto ter wereld zijn

En we zijn niet eens aan het overdrijven dit keer…

Zoo zeg. Dát is vet. Dat dachten wij hier massaal toen we deze creatie van tuner HPE Special Vehicles onder ogen kregen. De Britten zijn namelijk helemaal los gegaan op de Lotus Elise S1. Dat is van zichzelf al een legende, maar wat HPE SV ermee heeft gedaan, laat goed zien hoe ver je zo’n lichtgewicht sportwagen kunt brengen zonder zijn karakter te verliezen. Het blijft een Elise, maar dan met aanzienlijk meer inhoud.

De aandrijflijn is daarbij het grootste nieuws. Waar de originele S1 het moest doen met ruim 100 pk, ligt er nu een Honda 2.0 viercilinder in die is opgewerkt tot 300 pk. Dat klinkt misschien niet extreem in moderne cijfers, maar in een Elise S1, die nauwelijks massa heeft, betekent het dat elke millimeter gas direct en overtuigend wordt omgezet in snelheid. Het voelt alsof de auto eindelijk krijgt wat hij ooit nodig had.

Wat natuurlijk ook niet onvermeld mag blijven is het materiaal waarvan de body is gemaakt. Dat bestaat enkel en alleen uit carbon. Zoals we inmiddels weten is dat enorm licht en tegelijkertijd enorm sterk. En enorm duur ook, maar daarover straks meer…

Dit is de allerleukste auto

HPE SV heeft het niet alleen bij extra vermogen en een carbon body gelaten. De ophanging is aangepakt, de remmen zijn opgewaardeerd en er zijn subtiele aerodynamische aanpassingen gedaan. Geen radicale verbouwingen, maar verbeteringen die de auto stabieler en preciezer maken bij hogere snelheden. Alles klopt gewoon beter.

Dat is misschien wel het mooiste aan deze restomod. Het is geen tuning om indruk op andere voetballers te maken met dikke spoilers en andere zooi die tjoeners soms op de Bentleys en Ferrari’s zetten, maar meer een evolutie van een toch al briljant concept. De Elise blijft licht, direct en rap, alleen nu met een motor die daar perfect bij past en de auto veel meer mogelijkheden geeft. En meer snelheid…

Het resultaat is een Elise S1 die voelt alsof hij helemaal is uitgewerkt tot wat hij had kúnnen zijn; een compacte sportwagen die echt met je aan de haal gaat als je even niet op zit te letten.

En ja, dan denk je toch even: zoo zeg. Dát is vet. Alleen jammer dat hij er is vanaf 286.000 euro. Dat is dan wel weer minder dan in de nineties…