Checklist: zo maak je je auto vuurwerk-proof

De vonkenregen is een feest voor de ogen, maar een marteling voor de lak van je auto.

Hoe prachtig vuurwerk ook is, echt fijn is het niet als je auto er schade door oploopt. Een nabrandende pijl die op je dak landt, een buurman die in zijn enthousiasme een duizendklapper naast je auto afsteekt of een sterretje die onverhoopt op de motorkap valt. Het zijn dingen die funest kunnen zijn voor je autolak of er zelfs voor kunnen zorgen dat er uiteindelijk helemaal geen autolak meer op je auto zit.

Over het brandgevaar van vuurwerk gaan we het voor nu niet hebben, want daar val toch erg weinig tegen te doen behalve parkeren in een afgesloten ruimte of het inpakken van een auto met een brandvertragende hoes. Waar we het wel over gaan hebben is het voorkomen en waar mogelijk minimaliseren van lakschade door vuurwerk.

Dus zonder om de hete brei te blijven draaien: hier wat dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat je 1 januari niet met een beschadigde auto begint.

1. Parkeer slim.

Het klinkt ongelooflijk simpel, en dat is het ook. Slim parkeren is de meest effectieve manier om je auto te beschermen. Een eigen garage of een overdekte parkeergarage in de buurt zorgen er met zekerheid voor dat jouw bolide zonder kleerscheuren door de nacht komt.

Voor degene die geen overdekte of afgesloten ruimte tot zijn beschikking heeft is het devies om te parkeren op een zo rustig mogelijke locatie. Dat betekent geen pleinen waar mensen samenkomen, of plekken waarvan je weet dat er vaak vuurwerk wordt afgestoken.

2. Bescherm de lak

Heb je niet de mogelijkheid om je auto buiten het bereik van half knallend Nederland te houden, dan is het handig om van te voren de auto in een goede laag wax te zetten. Dat maakt het reinigen makkelijker en verminderd het risico dat vonken, vlammen en rondvliegend klein vuil de lak beschadigen. Ook beperkt het de kans dat kruitdampen in de lak inbranden.

Let wel: een keramische coating lijkt in dit geval het summum van bescherming, maar biedt geen garantie tegen brandplekken. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor een wrap.

3. Check op brandbare materialen en hoekjes waarin vuurwerk terecht kan komen

Een voorbeeld: blaadjes in de paravan van de auto (het deel tussen de voorruit en de motorkap) is een potentieel brandgevaar. De blaadjes kunnen vlam vatten doordat er een mogelijk een vuurpijl precies op die plek vast kan komen te zitten. De kans is klein, maar zo is ook de moeite om juist op dit soort plekjes de auto even schoon te maken.

Zorg er ook zoveel mogelijk voor dat er om de auto geen brandbare materialen te vinden zijn.

4. Toch maar geen hoes op de auto

Ben je iemand die het raam van je auto steevast afdekt, omdat je de volgende dag dan niet hoeft te krabben? We zouden je aanraden om dat voor een nacht per jaar over te slaan. Vuurwerk en de doorgaans plastic raamafdekkers gaan niet heel goed samen.

Hetzelfde geldt voor degene die denkt dat juist nu verstandig is om de hele auto af te dekken. In theorie goed voor de stof, vonken en kruitresten, maar minder goed voor het brandgevaar. Uitzondering op de regel: de brandvertragende hoes.

Toch vuurwerkschade? Dit moet je wel en niet doen

Het kan natuurlijk zijn dat je alle bovenstaande punten netjes hebt opgevolgd, maar op 1 januari er toch achterkomt dat je schade hebt. Dan is het altijd handig om te weten wat je wel en vooral wat je niet moet doen.

1. Maak foto’s

Allereerst is het handig om te bepalen met welk type schade je te maken hebt en hoe ernstig het is. Daarbij is het altijd aan te raden om foto’s te maken voordat je zelf actie onderneemt. Naast dat je met overhaaste acties zelf de schade erger kunt maken, is het bewijsmateriaal ook handig om achter de hand te hebben voor de verzekeraar, als je die erbij moet betrekken.

2. Zo snel mogelijk spoelen

Is de schade diep, bijvoorbeeld brandplekken die door de lak zijn geschroeid of ingebakken vonken of dergelijke, dan is kan je eigenlijk weinig doen zonder professionele hulp. Het devies is hierbij om waar mogelijk vuil en residu te verwijderen, maar dit te doen zonder grove of bijtende middelen. Daarmee kan je de lak alleen maar verder beschadigen en daarmee de schade dus erger maken dan het al is.

Gaat het om vuurwerkresten die nog op de auto liggen, dan kun je het beste beginnen met afspoelen met water. Probeer hierbij zoveel mogelijk het grovere vuil van de auto te spoelen zonder er zelf aan te zitten. Met het afspoelen zorg je ervoor dat de schadelijke chemische stoffen uit het vuurwerk van de auto verwijderd worden zonder dat je deze mogelijk inwrijft.

3. Controleer alles

Is de auto schoon, dan is het zaak om toch nog even een rondje te maken. Controleer de rubbers en de eerder genoemde hoekjes en gaatjes. Kijk ook in de wielkasten en check de banden. Maak de knietjes vuil en werp een blik onder de auto. Daar kan van alles gebeurt zijn dat ongezien schade heeft veroorzaakt. Kijk zelfs in de uitlaatpijp.

Als laatste is het altijd handig om ook de werking van de ruitenwissers nog even na te lopen. Deze kunnen beschadigd raken. Als je daar pas achterkomt tijdens een Nederlandse hoosbui, ben je te laat.

Het is dus eigenlijk allemaal niet heel erg moeilijk, maar het vergt even wat voorbereiding.