Deze Hummer is van een Bekende Nederlander geweest

Maar of de naam van deze bekende Nederlander gaat zorgen voort een snelle verkoop, valt nog te bezien.
Mooie auto’s en Bekende Nederlanders, vaak was dat een twee-eenheid die zijn weerga niet kende. Bassie reed bijvoorbeeld een Honda Prelude, Johnny Flodder een roze Chevy enJohan Cruijff een Citroën SM. En in het geval van deze Hummer is dat ook zo.
We hebben het hier namelijk over het oude vervoersmiddel van Emile Ratelband. Ja, die van TSJAKKAAAAAAA inderdaad. Een man die op raadselachtige wijze een hoop poen heeft verdiend en daarom nieuw zo’n Amerikaans slagschip kon kopen.
Maar helaas voor Emile, hij is aan lager wal geraakt. Althans, waarschijnlijk niet financieel -voordat we weer een claim aan de broek hebben- als wel qua populariteit. Ik denk dat ik niemand ken die op de naam Emile Ratelband positief reageert. Zelf zijn vrouw niet.
Maar goed, dat maakt voor de Hummer H1 niks uit, het blijft namelijk een vette bak en jij kunt hem kopen. Denk alleen niet dat je er zo mee wegrijdt. De huidige eigenaar heeft hem namelijk als hobbyproject gekocht, maar vindt het perfect maken van deze mastodont niet helemaal meer in zijn straatje past.
Hij denkt simpel gezet dat je de carrosserie eraf moet halen, het hele chassis van roest moet ontdaan en daarna de koets een nieuw lakje geven. Maar dan rijdt hij wel weer als nieuw. Met zijn dikke V8. Die heeft hij namelijk zeker, omdat ze niet met andere motoren werden geleverd.
Waarschijnlijk is het de 6.6 L Duramax Turbo-Diesel V8 die onder de kap zit, da’s de dikste. En oh ja, je hebt je vrachtwagen rijbewijs nodig als je ermee op pad wil, maar da’s een kleinigheid.
Maar goed, zie jij jezelf wel rijden in de Hummer van Emile Ratelband en wil je daar ook dagelijks aan herinnerd worden? Kijk dan even op Marktplaats, haal 59.900 euro van je bank en sla je slag.
TSJAKKAAAAAAAAAAAA
alcantara zegt
Ik gokte Emile Ratelband en ik had het goed !! Eindelijk!! Het is ook de enige persoon die ik ken met een Hummer H1.
Robert zegt
Vroeger had Ratelband een witte Hummer, een short wheelbase uitvoering, waar met hele grote letters zijn lijfspreuk de flanken sierde. Tanken deed hij als een rechtgeaarde Hollander bij Driessen in Oosterbeek, waar hij de goedkoopste diesel uit de regio kon tanken – en de hele boel blokkeerde omdat hij soms nog wel 20 minuten bleef ouwehoeren met een ieder die daar naar binnen liep. Nooit eerder en nooit meer ben ik een persoon tegen gekomen die meer zelfingenomen was dan hij.
vaakbenjetebang zegt
Bouwjaar 2000, da’s volgens mij ruimschoots pre-Duramax, maar voor hetzelfde geld heeft-ie ooit een motorwissel ondergaan.
Ondanks dat het een stom voertuig is, heeft het ook wel weer iets. Eigenlijk wil ik de helft bieden, maar het risico is me toch te groot dat de verkoper dan zegt ‘Verkocht!’. Zit je met een H1 te kijken.
pietertje123 zegt
waarom zou je dat ding ontroesten? zit er niet genoeg ijzer aan dan? Zo’n amerikaan heeft toch een ladderchassis uit het jaar postkoets, dat moet nog wel een tijdje mee kunnen als garage ornament.
Want er mee rijden in NL leer je gauw af, te breed, hoog, onzuinig, lawaaiig, groot van binnen (intercom naar je reisgenoot) en parkeren kan ook al niet.
Gemaakt als legerding voor de woestijn, niet voor oorlogen in gebieden waar mensen wonen.
citroen55 zegt
Ratelband – een bakkerij aan de Amsterdamseweg in Arnhem en fout in WO II. Dan die friet toko, dat tjakka gedoe met dat over hete kolen lopen. Dat herinner ik mij dus…
O plaat zegt
Als je een roestig exemplaar zoekt en en deuren hoeven niet. De militaire HMMVWs zijn voor een paar duizend op de kop te tikken. Je begint ze (in België) in mondjesmaat tegen te komen op oldtimer meetings en oldtimer nummerplaten. Hoewel ik ze vroeger graf lelijk vond begin ik ze wel te accepteren als klassiekers. Het valt ook op hoe klein ze lijken vergeleken met moderne Amerikaanse pickups terwijl ze vroeger uitzonderlijk groot leken.
pietertje123 zegt
Toen vielen ze op door hun breedte: interieur met 2 stoelen waar er 4 hadden gepast.
vierkant, lomp, lelijk en grof, dat was en is het imago. Met wat chroom en kleuren anders dan grijs of groen werd er wat consumenterigs van gemaakt.
Tja, dat zijn de pickups nu zelf al. Destijds was een Ford Explorer nog min of meer bruikbaar hier, was de Escalade enorm. Dat is ie nog maar wel een paar generaties (en obese inches) later.
rulefollower zegt
Staat in Ter Apel, dus je kan het laatste stuk in ieder geval gratis met de bus om hem te bezichtigen.
nicolasr zegt
Hahaha! Zo heeft ieder nadeel weer meteen z’n voordeel!
Towel986 zegt
Ik heb er nooit bij stilgestaan wat een goede naam “Hummer” eigenlijk is.
Hum hum hum hum hum hum