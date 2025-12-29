Deze Hummer is van een Bekende Nederlander geweest

Maar of de naam van deze bekende Nederlander gaat zorgen voort een snelle verkoop, valt nog te bezien.

Mooie auto’s en Bekende Nederlanders, vaak was dat een twee-eenheid die zijn weerga niet kende. Bassie reed bijvoorbeeld een Honda Prelude, Johnny Flodder een roze Chevy enJohan Cruijff een Citroën SM. En in het geval van deze Hummer is dat ook zo.

We hebben het hier namelijk over het oude vervoersmiddel van Emile Ratelband. Ja, die van TSJAKKAAAAAAA inderdaad. Een man die op raadselachtige wijze een hoop poen heeft verdiend en daarom nieuw zo’n Amerikaans slagschip kon kopen.

Maar helaas voor Emile, hij is aan lager wal geraakt. Althans, waarschijnlijk niet financieel -voordat we weer een claim aan de broek hebben- als wel qua populariteit. Ik denk dat ik niemand ken die op de naam Emile Ratelband positief reageert. Zelf zijn vrouw niet.

Maar goed, dat maakt voor de Hummer H1 niks uit, het blijft namelijk een vette bak en jij kunt hem kopen. Denk alleen niet dat je er zo mee wegrijdt. De huidige eigenaar heeft hem namelijk als hobbyproject gekocht, maar vindt het perfect maken van deze mastodont niet helemaal meer in zijn straatje past.

Hij denkt simpel gezet dat je de carrosserie eraf moet halen, het hele chassis van roest moet ontdaan en daarna de koets een nieuw lakje geven. Maar dan rijdt hij wel weer als nieuw. Met zijn dikke V8. Die heeft hij namelijk zeker, omdat ze niet met andere motoren werden geleverd.

Waarschijnlijk is het de 6.6 L Duramax Turbo-Diesel V8 die onder de kap zit, da’s de dikste. En oh ja, je hebt je vrachtwagen rijbewijs nodig als je ermee op pad wil, maar da’s een kleinigheid.

Maar goed, zie jij jezelf wel rijden in de Hummer van Emile Ratelband en wil je daar ook dagelijks aan herinnerd worden? Kijk dan even op Marktplaats, haal 59.900 euro van je bank en sla je slag.

TSJAKKAAAAAAAAAAAA