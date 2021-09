Achtervolging door Londen met Jaguar XF [video]

Hopelijk valt No Time To Die niet zo hard tegen als deze video.

Deze week is het dan eindelijk zover. No Time To Die verschijnt in de bioscoop. Driewerf hoera, voor als je er nog zin in hebt tenminste. Om de nieuwste Bond-film onder de aandacht te krijgen trekken marketeers alles nog één keer uit de kast. Zo ook Jaguar Land Rover, dat met een flink tal auto’s de tijd vult in de spionagefilm.

Achtervolging No Time To Die

Op basis van trailers lijkt No Time To Die lekker spectaculair te worden inclusief een achtervolging hier en daar, maar laat je niet foppen. Torenhoge verwachtingen van trailers hebben kan resulteren in een dikke tegenvaller. Spectre, de laatste James Bond-film uit 2015, werd nu ook niet bepaald legendarisch ontvangen door de kijker. Deze film heeft een 6.8 rating op IMDb. Ondergetekende is in elk geval benieuwd wat No Time To Die gaat brengen.

Met een nieuwe ludieke video brengt Jaguar Land Rover de film én de Jaguar XF onder de aandacht. Je weet wel, die lange slee van Jaguar die met de volgende generatie volledig elektrisch gaat worden. Het filmpje presenteert zichzelf als een achtervolging. Klinkt goed, een achtervolging met een auto door de nauwe straten van Londen! Niets is minder waar. Jaguar Racing Formula E-coureur Mitch Evans tokkelt door de Britse hoofdstad op weg naar de bios voor No Time To Die, terwijl freerunner en parkouratleet Lynn Jung de achtervolging te voet inzet omdat hij zijn kaartjes verloren was. Meh. Laten we hopen dat No Time To Die een stuk beter gaat zijn dan deze matige stuntvideo.