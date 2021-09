Jos Verstappen keert terug en gaat weer racen

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Jos Verstappen is straks weer achter het stuur te vinden en gaat racen!

Zoonlief is lekker bezig, terwijl Jos Verstappen telkens langs de zijlijn te vinden is tijdens een Grand Prix. Zelf competitief racen, dat doet vader Jos niet meer. Althans, dat dachten we. Nu is bekend geworden dat Jos Verstappen toch weer gaat racen, de terugkeer van de coureur is officieel.

Nee, papa Verstappen heeft niet het tweede en laatste stoeltje bij Alfa Romeo in de Formule 1 gepakt. Jos neemt deel aan een endurance race. De 24 uur van Dubai om precies te zijn. De 49-jarige coureur zal de lange race namens GP Elite rijden in een Porsche 911 GT3. Het team bestaat verder uit Thierry Vermeulen en nog twee andere coureurs. Met z’n vieren gaan ze het doen.

Tegenover De Telegraaf zegt de vader van Max het te doen omdat hij gewoon zin heeft om weer eens een keer te racen. Jos Verstappen is er nog niet over uit of dit een eenmalig iets is, of dat hij vaker competitief gaat racen. Het is geen toeval dat Thierry Vermeulen de teamgenoot is van Verstappen. Vermeulen is de zoon van Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen. Volgens Jos is de 24 uur van Dubai een uitgelezen kans voor Vermeulen om ervaring op te doen.

De 24 uur van Dubai zal verreden worden in het weekend van 13 en 14 januari 2022. Het het voelt aan boord van zo’n 992 GT3 Cup Car van GP Elite check je in de video hieronder.