Britse soldaten moeten brandstoftekort aanpakken

Britse soldaten kunnen het weer eens oplossen voor de mensheid.

Het nijpende brandstoftekort in het Verenigd Koninkrijk wordt telkens nijpender. Tankstations zitten telkens vaker en langer zonder brandstof. In sommige gevallen is 90% van de tankstations helemaal ‘leeg’, in andere steden is 50% van de tankstations nog wel voorzien van brandstof. Dat meldt het PRA, de Britse brancheorganisatie van pompstations.

Het grote probleem is het tekort aan chauffeurs. Tijdens de corona-lockdown konden te weinig nieuwe chauffeurs hun vrachtwagenrijbewijs halen. Hierdoor stagneerde de toelevering van nieuwe chauffeurs. Ook zijn er chauffeurs die zonder werk kwamen te zitten en iets anders zijn gaan doen. Normaal gesproken kun je dit ‘oplossen’ door nieuwe chauffeurs uit omringende landen aan te trekken.

Brexit

Maar, vanwege de Brexit is het lastiger om vanuit het oosten van Europa nieuwe chauffeurs aan te trekken. Vandaag gaan de dames en heren in het Britse kabinet in debat om het probleem op een andere wijze op te lossen. Zo kondigde Premier Boris Johnson aan om nieuwe chauffeurs extra snel visa te verstrekken zodat ze meteen aan de slag kunnen.

Nog een optie is om Britse soldaten in te zetten om het brandstoftekort aan te pakken. De soldaten kunnen worden ingezet als chauffeurs. In veel gevallen hebben militairen namelijk al de benodigde rijbewijzen.

Het probleem is daarmee niet opgelost, overigens. Er zijn ongeveer 2.000 soldaten beschikbaar met HGV1-rijbewijs. Dit terwijl er zo’n 100.000 chauffeurs tekort zijn. Ter referentie, het Britse leger bestaat uit 78.000 personen. De militairen kunnen het probleem dus tijdelijk oplossen, maar voor een oplossing op de langere termijn is nieuw beleid van belang.

Overigens is het probleem echt een transportprobleem. Er is namelijk meer dan voldoende brandstof voor iedereen. De Britse overheid roept dan ook iedereen op om niet te gaan hamsteren. Wanneer het probleem, al dan niet tijdelijk door de Britse soldaten is opgelost, kan iedereen gewoon zijn brandstof tanken.

Via: nu.nl