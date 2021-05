Achtervolging in Flevoland: 189 km/u gemiddeld (+video) - Autoblog.nl

Een achtervolging in Flevoland eindigt helemaal in Groningen.

Ken je het nog van vroeger? Met een vertrouwde stem inclusief licht ironische ondertoon, deed petrolhead Leo de Haas verslag de meest wonderlijke chauffeurs. We keken het vroeger elke week. Zeker als er een achtervolging was, was het smullen.

Maar helaas bestaat Blik op de Weg niet meer (Leo heeft wel een leuk YouTube-kanaal dat zeker de moeite waard is). Gelukkig deelt de politie zelf geregeld wel wat filmpjes. In dit geval zien we niet een boomlange agent met Gronings accent iemand een reprimande geven. Nee, het gaat om een achtervolging in de Noord-Oostpolder.

Achtervolging in Flevoland

De Politie Midden-Nederland zag een automobilist die meerdere snelheidsovertredingen had begaan. Toen de politie de verdachte aan wilde houden, nam deze verdachte de spreekwoordelijke benen. De politie zette dus vanaf de A6 bij Lelystad de achtervolging in Flevoland in.

De Politie Urk en Politie Noord Nederland voegde zich bij deze achtervolging. Op de grens van Friesland stond een politieauto (SIV) de verdachte op te wachten. Deze werd echter volkomen genegeerd. Uiteindelijk eindigde de achtervolging in Marum. Na een paar rondjes door een woonwijk te rijden, nam de verdachte de kuierlatten

Politiehond

Met dank aan de agenten van Politie Friese Meren, politiehond en een ooggetuige kon het sujet in de kraag gevat worden. De verdachte bevond zich op het dak van een schuur. De verdachte werd na het bureau in Groningen gebracht.

Een behoorlijk eindje van Lelystad, want de achtervolging begon op de A6 in Flevoland. Wat bleek: de verdachte had geen rijbewijs (meer) voor de derde keer en wilde liever écht niet opgepakt worden.

Voor dit soort excessieve vergrijpen staan geen standaardboetes. De officier van justitie mag hierover uitspraak doen. Het gaat nog wel een leuke worden. Want de verdachte reed met een gemiddelde van 189 km/u over een afstand van 96 km! Of de verdachte benaderd is door Red Bull voor een zitje, is niet bekend.