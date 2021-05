Hierdoor kon Leclerc niet van start in Monaco - Autoblog.nl

Die versnellingsbak deed het dus gewoon. Maar waarom kon Leclerc dan niet van start gaan afgelopen weekend?

Het was een bijzonder lastige beslissing om te maken voor het team van Ferrari. Preventief de versnellingsbak wisselen, of toch de gok nemen en hopen dat het goed komt? Het lijkt erop alsof Ferrari heeft gegokt en verloren. Daarmee slaan ze een klein modderfiguurtje, want waarom de gok nemen als je een paar kilometer later al stil komt te staan, nog voordat de race van start gaat?

Iedereen was de afgelopen paar dagen transmissiespecialist en wist precies wat er fout was gegaan. Zo’n versnellingsbak zou wel kunnen werken, maar niet onder druk. Anderen benoemden de effecten van het differentieel. Andere deskundigen wezen op de downforce. Het zal wellicht een combinatie van factoren zijn, toch?

Leclerc niet van start door naaf

Nou, nee. Die versnellingsbak van Leclerc functioneerde dus gewoon! Niet alleen vlak na de kwalificatie, maar ook voor de race. De boosdoener was niet de transmissie, maar een wielnaaf van het linkerachterwiel. Dat is opmerkelijk, want het was de rechterkant die de vangrail bij Piscine raakte.

Er zat een minimaal barstje in de naaf. Deze was tijdens de inspectie niet waar te nemen. Bij het wegrijden was er ook niets aan de hand. Pas toen Leclerc even goed gas gaf na de hairpin, begaf de wielnaaf het. Hierdoor raakte de linkeraandrijfas in zijn geheelbeschadigd. Dit zorgde er vervolgens weer voor dat de complete linkerzijde het niet meer deed enLeclerc alleen aandrijving had op het rechterachterwiel.

Crash

Het doet echter niets af aan het feit dat het euvel is ontstaan door de crash van Leclerc in Q3. Ergens heeft de naaf een vreemde impact gehad door de crash. Zonde, want waar een versnellingsbak niet zomaar te vervangen is, zou een wielnaaf vervangen hoogstwaarschijnlijk minder problemen opleveren.

