F3-coureur racet met 300+ over openbare weg [video's] - Autoblog.nl

Racen alleen op het circuit? Wat Formule 3-coureur Alessio Deledda betreft kan dat ook prima op de openbare weg.

Als je een coureur bent in een populaire raceklasse kun je er vanuit gaan dat je onder een vergrootglas ligt. In de Formule 1 en 2 al helemaal, maar ook in de Formule 3 moet je opletten wat je doet. Een misstapje kan iedereen overkomen, maar willens en wetens verkeersregels aan je lap laarzen is niet bepaald goed voor je racecarrière. Formule 3-coureur Alessio Deledda maakt het wel heel bont.

Want blijkbaar kan Deledda het zich niets schelen. Op sociale media deelt hij video’s van bizar verkeersgedrag in Italië, het land waar de coureur vandaan komt. De filmpjes zijn gedeeld door anderen op bijvoorbeeld Twitter. En nu komen ze hier op Autoblog voorbij.

In de video’s filmt hij met zijn telefoon in de hand, terwijl hij met zijn andere hand het stuur vastheeft. Kriskras door het verkeer met een Lamborghini Urus bijvoorbeeld. Maar ook op zeer hoge snelheden rijden met een Huracán en een Audi RS5. Het maakt Deledda niets uit. Critici op Twitter roepen de FIA op om actie te ondernemen. Check de video’s en oordeel zelf, moet de autosportfederatie zich inderdaad bemoeien met het verkeersgedrag van Formule 3-coureur Alessio Deledda?

met dank aan Raymon voor de tip