Doemscenario: komende jaren meer verkeersdoden

De komende jaren gaan er meer doden en gewonden vallen op de Nederlandse wegen, en dat is de schuld van Den Haag.

Aan het einde van het jaar gebeuren er altijd twee dingen: we kijken massaal achteruit en we kijken massaal naar de toekomst. Iedereen kan zijn Spotify-lijstjes weer op social media zetten en alle zichzelf enigszins respecterende media-outlets publiceren de nodige vooruitblikken en voorspellingen voor volgend jaar.

Ook de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft aan het einde van het jaar iets te melden. Zij kijken niet alleen terug, maar ook vooruit. Met dat verschil dat het SWOV de blik in de glazen bol onderbouwt met cijfers.

De cijfers

Laten we daar dan ook maar even lekker droog mee beginnen; de cijfers. In 2024 kwamen 675 mensen om het leven in het verkeer (2023: 684) en raakten 7.800 mensen ernstig gewond, 400 meer dan in 2023. Fietsers blijken wederom zowel de grootste groep bij de verkeersdoden (36%) als bij de ernstig verkeersgewonden (71%). Meer dan de helft van alle slachtoffers was ouder dan 60 jaar. Verkeersslachtoffers vallen vooral op gemeentelijke wegen.

Het jaar 2025 is nog niet voorbij, maar wel bijna. De voorlopige cijfers over 2025 laten zien dat het aantal verkeersdoden tot en met augustus iets hoger ligt dan in 2024. Ook het aantal tot nu toe door de politie geregistreerde verkeersgewonden neemt verder toe. Prognoses tot 2040 wijzen op een verdere stijging: circa 10% meer verkeersdoden en 20% meer ernstig verkeersgewonden.

Onorthodoxe maatregelen

Onderzoekster Letty Aarts van het SWOV geeft Den Haag de schuld. Het huidige beleid is onvoldoende en ze wil dat de overheid actie onderneemt. Het is haar uiteraard ook niet ontgaan dat er keihard geformeerd wordt in de Hofstad, dus dit is het moment om aandacht te vragen. En er moet flink meer gebeuren aldus Letty, alleen dan moet de politiek ook onorthodoxe maatregelen durven nemen.

We wéten welke maatregelen effectief zijn. Maar eerder onderzoek liet ook zien dat er voor veel van die maatregelen niet altijd op voorhand veel draagvlak is. Als we écht naar minder verkeersslachtoffers willen, dan zullen we bereid moeten zijn om ook impopulaire maatregelen te nemen. Met alleen maatregelen waarvoor draagvlak is, red je onvoldoende levens om het tij te keren. Letty roept dingen waar je niet tegen kunt zijn toch?

Welke maatregelen dan?

Het SWOV wil volle bak inzetten op bijvoorbeeld de fietshelm. Die moet gewoon verplicht worden. De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom moet omlaag en elke auto moet volgens Letty een snelheidsassistent krijgen die ervoor gaat zorgen dat de auto gewoon niet harder kan dan de daar geldende maximumsnelheid.

Buiten de praktische bezwaren om dit allemaal voor elkaar te krijgen, willen we deze betuttelende maatregelen natuurlijk allemaal helemaal niet, maar ja, dan accepteer je dus blijkbaar dat er dagelijks meer dan twee doden vallen in het Nederlandse verkeer. Voel je de psychologische druk al?

Huidige beleid zorgt voor meer verkeersdoden

Nou ja niet direct. Het is niet zo dat de politiek in Den Haag de verkeersdoden direct veroorzaakt natuurlijk. Maar laten we zeggen dat het SWOV vindt dat de ambities wel wat meer nagestreefd moeten worden.

Zo was het idee dat er in 2030 maximaal 300 verkeersdoden mochten vallen en dat we in 2050 op nul zouden moeten staan. Het SWOV rekent echter een stijging naar 740 doden in 2040 voor. En ook het aantal ernstig gewonden kan doorstijgen naar 10.000 als er geen verandering in beleid is. We vragen ons wel af hoe dat dan zit met die zelfrijdende auto en hoe die is meegenomen in de berekeningen, maar daar vinden we niets over terug in het rapport.

Leg je telefoon weg

Nog twee dingen die we er even voor je uit willen lichten. Naast de cijfers is er ook een observatiestudie gedaan door het SWOV naar gedragsindicatoren. Daaruit blijkt dat vijf procent van de automobilisten en acht procent van de fietsers hun telefoon in de hand hield tijdens het deelnemen aan het verkeer. Gratis advies: NIET doen.

Daarnaast is het een feit dat vooral het aantal fietsslachtoffers flink gestegen is en ook door blijft stijgen. Vooral ouderen zijn kwetsbaar. Ook hier hebben we een gratis advies: doe een helmpie op. Neem je verantwoordelijkheid.

Nu maar duimen dan Robo en Rolo niet kiezen voor verplichte snelheidsbegrenzers in auto’s, want waarom zou je daar tegen zijn? Kleine prijs om twee verkeersdoden per dag te voorkomen toch?