Lamborghini Urus: rijtest en video

Voor wie het zich nog afvroeg: alle Lamborghinis worden vernoemd naar vechtstieren. Zelden was dat toepasselijker dan bij de Urus. Aan de SUV uit Sant Agata is namelijk niets subtiels.

Wat is het?

Om een potentiële fout direct recht te zetten: het is niet de eerste SUV van Lamborghini. Van 1986 tot 1993 bouwden de Italianen de LM002, een SUV (pickup) met de 5,2 liter grote en 450 pk sterke V12 uit de Countach. Overigens impliceert het cijfer 2, dat er eerdere offroaders van Lamborghini waren. Dat klopt. Al in de jaren zeventig bouwde Lamborghini voor militaire doeleinden achtereenvolgens de Cheetah en de LM001. Beiden hadden een Amerikaanse V8 die achterin lag, wat voor een beroerde wegligging zorgde.

Meer dan een spirituele opvolger is de Urus niet, want na het verstrijken van zoveel jaren delen de LM002 en Urus uiteraard geen enkel onderdeel meer met elkaar. Het is wel een leuk bruggetje naar de huidige bloedverwanten uit het grote Volkswagen concern. Qua carrosserielijnen lijkt de Urus het meest te delen met de Audi Q8, terwijl de aandrijflijn wordt gevormd door de bekende vier liter V8 met twee turbo’s, die te vinden is in de Cayenne Turbo en Bentayga, maar ook in de RS6.

Hoe rijdt het?

Als een vuurspuwende draak. Net als een topkok die met dezelfde ingrediënten iets lekkerders weet te maken dan dat ik zelf zou kunnen, zo weet Lamborghini met behoorlijk vergelijkbare componenten een SUV te maken die onbehoorlijk veel agressiever is dan Porsche, Audi en Bentley. Alsof een demonstratie van de spreekwoordelijke Italiaanse warmbloedigheid nodig was, zo maakt de Urus het duidelijk dat hun core business nog steeds sportauto’s bouwen is.

De 4,0 liter twinturbo V8 mag in de basis een bekende zijn, voor de Urus werden alsnog alle regisers open getrokken. Het is de meest krachtige versie tot nu toe. De unit levert 650 pk (bij 6000 tpm) en een maximaal koppel van 850 Nm (tussen 2250 en 4500 tpm). Ondanks een fors wagengewicht van bijna 2200 kg heeft de Urus de beste pk-gewichtsverhouding van alle SUV’s (3,38 kg/pk). Om de Super SUV snel te noemen is dus een understatement: van nul naar honderd kan in 3,6 seconden en van 0 naar 200 km/h in 12,8 seconden. De topsnelheid is 305 km/u, extreem hard voor een busje.

De aandrijflijn wordt afgemaakt met een achttraps automaat en vierwielaandrijving. Het centrale Torsendifferentieel stuurt normaal gesproken 40 procent van de aandrijfkrachten naar de vooras en 60 procent naar de achterwielen. Dat kan echter variëren: tot 70% kan naar de vooras of tot maar liefst 87% naar de achteras. Tijdens het rijden is het te merken en in combinatie met de wat gevoelloze besturing en de gemonteerde winterbanden kon het wel eens onduidelijk zijn wat er exact gaande was aan de wielen. Wat dat betreft zijn de moderne elektronisch aangestuurde vierwielaandrijfsystemen zowel een vloek als een zegen: het zorgt bijna voor grip ohne ende, maar het kan onduidelijk zijn wat de razendsnel regelende vierwielaandrijving voor je heeft bekokstoofd. De achteras is overigens ook nog voorzien van een differentieel met torque vectoring.

De standaard gemonteerde koolstofkeramische remmen zijn de grootste en krachtigste die beschikbaar zijn op productieauto: voor zijn ze 440 x 40 mm groot en achter meten ze 370 x 30 mm. De velgen zijn ook lekker fors, de maten gaan van 21 tot 23 inch, Pirelli ontwikkelde er speciaal een serie zomer-, winter-, all-season-, all-terrain- en sportbanden voor.

Zijn er nog minpunten?

De Urus valt nauwelijks minder op dan een Aventador of Huracan, dus even snel anoniem een vergeten pak melk halen bij de buurtsuper zit er niet in. Het maakt niet uit waar je met de Urus rijdt, aandacht en driftig fotograferende jongens en meisjes zijn gegarandeerd. Het is heel leuk voor een weekendje, maar voor iedere dag kan het wat vervelend worden. En juist de Urus is de meest praktische Lamborghini, waarmee je relatief normale ritjes kan doen. Die worden dan wel allemaal gedocumenteerd door spotters bij je uit de omgeving.

Killer features

Het interieur is een fusion tussen het beste van Audi en Italiaans design. Zo valt het Lamborghini Infotainment System III (LIS III) te herkennen als het systeem wat ook in de meest recente Audi’s zit. Het werkt met twee touchscreens die boven elkaar in de middenconsole zijn geplaatst. Het bovenste laat alle media-, navigatie-, telefoon en informatiefuncties zien, het onderste is voor onder andere de climate control en kan als toetsenbord of als schrijfpad worden gebruikt. Het heeft, net als het scherm wat de analoge tellers heeft vervangen, wel een stevige Italiaanse saus gekregen. Net als de rest van het interieur.

Geen Drive Select hendel, maar een Tamburo dus. Daarmee kies je tussen rijstanden STRADA, SPORT en CORSA, maar ook NEVE (sneeuw), TERRA (offroad) en SABBIA (zand). Bak, aandrijflijn, luchtvering en de actieve, elektromechanische rolstabilisatie gaan dan allemaal in een andere stand. Dankzij de luchtvering kan de bodemspeling variëren tussen 248 mm en 158 mm.

Je kunt erover vallen dat er elementen uit het interieur ook terug te vinden zijn bij Audi, maar als het zo goed werkt is er niet veel mis mee. En laten we wel wezen: bij Rolls-Royce komen veel spullen van BMW, bij Aston-Martin komen ze van Mercedes-Benz en bij Ferrari van de Chrysler groep.

Alternatieven

Uit eigen huis zijn er de Bentley Bentayga (V8) en Porsche Cayenne (Turbo) die onderhuids meer met de Urus delen dan je van buitenaf wellicht zou zeggen. Beiden hebben wel een ander karakter, de Bentley is meer chique sportief, de Cayenne meer rationeel sportief en de Urus is dus een vuurspuwende draak. De Rolls-Royce Cullinan is qua prijs absoluut een concurrent, maar heeft een totaal ander karakter dat meer geënt is op pure luxe dan op sportiviteit.

Conclusie

Het is simpelweg een pretpakket. Iedere meter die je rijdt in de Urus is leuk. En dat alles voor slechts tweehonderdtachtigduizend euro, what’s not to like..Filmpje!