Kabinet heeft minder geld voor opknappen wegen - Autoblog.nl

Het kabinet moet het met minder geld doen om de wegen in Nederland aan te pakken.

Samen met provincies en gemeenten kijkt het Rijk waar investeringen voor mobiliteit gedaan moeten worden. Er lag een plan op tafel, maar nu blijkt er minder geld beschikbaar te zijn zodat niet alle investeringen in de Nederlandse wegen gedaan kunnen worden.

Minder geld voor nieuwe projecten

Het Rijk heeft samen met de regio’s afspraken gemaakt hoe te investeren in de zaken rondom weg, water en spoor. Er blijkt meer geld nodig te zijn voor onderhoud en beheer van de wegen. Ook vallen lopende projecten duurder uit dan begroot. De verbreding van de A27 bij Utrecht is zo’n project die duurder uitvalt. Deze zaken moeten met hetzelfde potje bekostigd worden en daardoor moet de overheid in nieuwe projecten snijden.

Dit jaar kan het kabinet wat makkelijker naar adem happen als het gaat om problemen op de weg. Door de coronacrisis werken veel mensen vanuit huis. Extreme files zoals in 2019 zijn vooralsnog uitgebleven. Minister van Nieuwenhuizen denkt echter dat het weer ontzettend druk op de wegen gaat worden als de coronacrisis achter ons ligt. En daarom zijn die investeringen in mobiliteit zo belangrijk.

Lopende projecten

Er is niet genoeg geld om alle knelpunten van de wegen aan te pakken, aldus de minister. Om te voorkomen dat lopende projecten vertraging oplopen ligt hier nu de prioriteit. Onder andere de verbreding van de A2 tussen Vught en Deil en de N35 in de provincie Overijssel zijn van die lopende projecten. Daarnaast gaat er gekeken worden hoe de doorstroming van knooppunt Eemnes en de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen verbeterd kan worden. (via NOS)

