Is de dieselauto dood en begraven?

Nou nee hoor. Misschien in belastinghel Nederland, in de rest van Europa zit dat anders…

Allereerst, eindelijk weer eens een excuus om een lekkere Alfa Romeo Giulia op de frontpage te zetten, waarom kom ik zo wel op. You’re welcome. Dan de inhoud. Diesels zijn deaud. Uit. Passé. Toch? Alles wordt elektrisch of toch op zijn minst (plug-in) hybride?

Nou dat is maar net hoe je het bekijkt. November zit erop en dat betekent verkoopcijfers van de maand november! Hartstikke mooi allemaal want we gaan in Nederland langzaam over op elektrische auto’s en kopen anders wel braaf een (plug-in) hybride. Kan ook niet anders, want de merken bieden in Nederland bijna niets anders meer aan.

Europese cijfers

Maar Nederland is niet alleen in Europa. Er zijn ook Europese verkoopcijfers. Die van november zijn er nog niet, maar kijken we naar oktober dan zien we 9,1 procent van de verkochte auto’s zijn hybrides met een stekker bijvoorbeeld. Maar nog steeds 9,2 procent van de nieuw verkochte auto’s in Europa zijn t/m oktober auto’s met een dieselmotor. Alleen niet bij ons.

Nu weten we allemaal wel dat je natuurlijk bij merken als BMW en Mercedes-Benz nog wel kunt aankloppen voor een zelfontbrander, maar dan houdt het wel een beetje op. Hoe is dat in de rest van Europa? Daar is de keuze gewoon nog reuze! Wat dacht je van een nieuwe Volkswagen Golf met dieselmotor? Ga je uit Leusden niet meer geleverd krijgen…

Vergelijking met Italië

Omdat ondergetekende nu eenmaal in Italië woont triggerden deze cijfers mij enigszins en dus ging ik eens op onderzoek uit. In Nederland is de diesel dan misschien dood en begraven, Italië zegt: hold my espresso…

Vorig jaar kocht een vriend van mij hier een nieuwe Dacia Duster en toen ik vroeg of het een LPG-versie was zei hij lachend, nee joh! Een diesel! Inmiddels is Dacia daar hier ook mee gestopt, maar het zegt wel iets.

Want je koopt hier bij de Alfa Romeo dealer gewoon een splinternieuwe Alfa Romeo Tonale met een dieseltor. Een 130 pk sterke 1.6 liter diesel om precies te zijn. Wat dat mag kosten vraag je? Nou 36.354 euro precies! De vanafprijs van een Tonale in Nederland is overigens 46.680 euro. Naar een diesel zoek je in de prijslijst tevergeefs.

Ook de Alfa Romeo Giulia en de Alfa Romeo Stelvio kun je gewoon bestellen met een dieselmotor onder de kap. Bij de Giulia kun je in Italië kiezen uit een 160 pk diesel of een 210 pk Q4. Vanaf 45.544 euro. De Stelvio heeft dezelfde keus in diesels en kost minimaal 49.981 euro met een dieselmotor onder de kap.

Voor de vergelijking, in Nederland kost een Alfa Romeo Giulia minimaal 81.900 euro, met een benzinemotor. Een Stelvio kost minimaal 94.000 euro. Kun je jezelf indenken wat een special edition wel niet moet gaan kosten…

Volkswagen Groep

Ik waarschuw even tussendoor, dit wordt een zeer willekeurig lijstje… Ik noemde al even de Volkswagen Golf. Je koopt in Italië een T-Roc, Tiguan, Tayron, Touareg en een Passat gewoon nog met een “gasolio” motor. Maar dus ook de nieuwe Volkswagen Golf. Al dan niet een stationwagon.

Je kunt voor de Golf niet een diesel kiezen in de instapuitvoering, maar in een rijkere uitrusting kan het vanaf 34.900 euro. Gewoon lekker met zo’n 2.0 TDI. Als je dan bedenkt dat in Nederland een Golf minimaal 36.990 euro kost…

Zullen we er nog eentje doen? Skoda biedt in Italia bijvoorbeeld gewoon de Karoq en de Kodiaq aan met een dieseltor. De eerste met een 2.0 TDI met 116 óf 150 pk, en de tweede met een 2.0 TDI met 150 óf 193 pk. Ja ja, er is gewoon keus!

De Karoq kun je in het land van de pasta en de pizza dieselen vanaf 35.450 euro. De Kodiaq kost minimaal 46.850 euro. De Skoda Koroq begint in Nederland bij 39.990 euro, de Kodiaq bij 44.990 euro. Maar geen diesels. Overigens kun je de Octavia in Italië ook als diesel aanschaffen.

Bij Fiat is alles wel hybride of EV!

Nou nee. Geen idee wie de auto wil kopen, maar de Fiat Tipo kun je gewoon kopen met een dieselmotor. Sterker nog, ze hebben hem enkel en alleen als diesel. Een 130 pk sterke 1.6 liter diesel. Voor hou je vast… 17.700 euro! Dat is goedkoper dan de goedkoopste auto van Nederland wat op dit moment de Dacia Spring is met 18.900 euro. Heb je toch een klap meer ruimte in die Tipo…

Sowieso is het wel interessant als je hier in Italië een beetje om je heen kijkt. Waar een merk als Jaecoo en Omoda in Nederland net op de markt zijn met enkel elektrische auto’s, rijden die modellen hier allang rond. Overigens ook met een brandstofmotor. Geen diesels.

Merken als DR Automobiles, Foton en ook MG zijn hier al aardig aanwezig in het straatbeeld. Waar MG in ieder geval in eerste instantie alleen als volledig elektrisch merk naar Nederland kwam, zijn er hier al vanaf het begin af aan modellen te koop met brandstofmotoren.

Moraal van het verhaal. De diesel is in Nederland alleen dood omdat de overheid hem met de belastingen heeft vermoord. We betalen ons blauw om het milieu te redden, maar dat doen we vooralsnog wel alleen. Want hier in Italië dieselen we gewoon nog even vrolijk door!