Nieuw automerk uit controversieel land, maar het is geen Chinees!

Wel uit het oosten, maar niet het Verre Oosten.

We dachten dat we inmiddels elk nieuw EV-merk uit het Oosten wel hadden gezien, maar nee hoor: er klopt een nieuw jongetje aan de poort van de wereldwijde autowereld. En nee, dit keer niet uit China, maar vanuit Saudi-Arabië. Ja, lekker controversieel. Want ook dan kun je weer lekker de moraalridder uithangen om wel of niet voor zo’n auto te kiezen.

Het gaat hier om het nieuwe merk CEER. Dit automerk staat in 2026 met zijn eerste modellen in de showroom, maar doet nu alvast een formele presentatie. Als in: hallo wij zijn CEER en we zijn het eerste automerk uit Saudi-Arabië, dat in Saudi-Arabië auto’s gaat maken.

CEER heeft al zijn eigen identiteit te pakken en dat noemen ze ‘sonic identity’, een soort muzikaal bedrijfslogo dat overal terugkomt. “Pulse of the Land” heet het ding. Nou het is fantastisch allemaal. We zien toch echt liever de auto’s zelf.

Het Saudische merk wil zijn auto’s positioneren als vooruitstrevende EV’s die tegelijkertijd stevig geworteld zijn in Saudi-Arabische cultuur. Dat komt overal terug. Zoals 32 lichtsegmenten in hun koplampen, een verwijzing naar het oprichtingsjaar van Saudi-Arabië, 1932.

En daar wordt het interessant. CEER is de allereerste autofabrikant van Saudi-Arabië die volledig elektrische modellen gaat bouwen, met steun van de PIF (het staatsinvesteringsfonds) en techgigant Foxconn (bekende van de iPhone-fabrieken).

Ook interessant: BMW levert de technische basis en kennis waar het merk op gaat voortbouwen. Het is daarmee zeker geen goedkoop probeersel, waarschijnlijk gaan we nog meer van CEER horen volgend jaar.

De ambities zijn groot: miljarden bijdragen aan de Saudische economie, tientallen duizenden banen creëren en een lijn EV’s bouwen voor zowel Saudi-Arabië als de bredere MENA-regio. Als het plan slaagt, kan dit zomaar een verfrissende en verrassende nieuwkomer worden. Eentje om in de gaten te houden dus.