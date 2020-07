BMW heeft de 5 Serie van een facelift voorzien. Dit is ‘ie geworden.

Aan de voorkant is het huidige familieneusje nu te vinden op de sedan. Ook zijn er vernieuwingen met betrekking tot het interieur en de motoren te melden. Wouter vertelt er alles over in deze video.

Ook maakten we met deze presentatie kennis met de BMW 4 Serie. Die video kun je hieronder bekijken.