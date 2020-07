Occasions en navigatiesystemen: hier moet je op letten

Als het gaat om occasions en navigatiesystemen, is er een woud aan opties en dingen waar je op moet letten. We nemen de belangrijkste punten met je door. Belangrijk in vakantietijd!

Nog niet zo heel erg lang geleden was het navigatiesysteem een zeer prijzige en exclusieve optie. Lang niet alle auto’s konden ermee worden uitgerust. Dat gold voor af-fabriekssystemen als het Carin after market systeem. Gaandeweg werd het navigatiesysteem bij meer en meer auto’s leverbaar, ook in de lagere prijsklassen.

De tijd heeft intussen niet stil gestaan. Met name op het gebied van ‘connectiviteit’ en elektronische gadgets.

Je stapt waarschijnlijk deze weken in je auto om op vakantie te gaan. Als jij vertrouwt op je navigatiesysteem om op je bestemming aan te komen, dan zijn er een aantal zaken waar je rekening mee dient te houden.

Integratie smartphone

In sommige betaalbare auto’s zoals de Volkswagen up zien we dat de fabrikant een alternatief heeft op een navigatiesysteem, namelijk integratie met je smartphone. Met een houder kun je je telefoon horizontaal plaatsen en gebruiken als scherm. Zeker in kleinere en goedkopere auto’s is deze oplossing voldoende.

Koop een Tom Tom

Er was een tijd dat TomTom een enorme speler was op de accessoiremarkt. Voor een relatief laag bedrag had je een functionerend systeem. Tegenwoordig heeft TomTom zijn activiteiten aangepast, maar verkopen ze nog steeds enkele systemen van 200 tot 400 euro. Waarom een tom tom? Soms heb je geen zin om overal je smartphone te gebruiken of wil je niet het dashboard aanpassen aan een nieuw systeem. Denk bijvoorbeeld aan een waardevolle youngtimer die je alleen gebruikt voor de leuke kilometers, bijvoorbeeld.

Integratie tablet

Een ding wat onbegrijpelijk is, is dat er nog geen systeem is wat werkt op een simpele iPad. De rekenkracht van een autonavigatiesysteem is niet echt bijzonder te noemen. Ook is de interface en touchscreen duidelijk gebouwd naar een bepaalde prijs. Een beetje tablet is tegenwoordig aanzienlijk beter. Voor sommige Mercedessen is er aftermarket een standaard te krijgen waarop je je tablet of iPad kunt bevestigen. Of doe het goedkoper: voor een paar euro heb je een iPad houder en een eenvoudige iPad heb je al voor een paar honderd euro.

Integratie aftermarket Android

Sommige oplossingen voor occasions en navigatiesystemen zijn leuk en aardig, maar het moet wel passen. In veel gevallen is dat namelijk niet zo. Het infotainmentsysteem is tegenwoordig een integraal onderdeel van het dashboard. Meer en meer functies worden erin onder gebracht. In sommige situaties waarin er géén originele retrofit met Android (of Apple) mogelijk is, zie je soms dat derde partijen achteraf iets ontwikkeld hebben dat min of meer past.

Check voor enkel -Din

DIN is het standaard formaat dat elke radio vroeger had. Tientallen jaren zijn de afmetingen gelijk geweest. Ook toen de cassettespeler kwam en later met de komst van de CD-speler. Er zijn twee soorten DIN-systemen. Het eerste type is erg klein, maar is een perfecte oplossing voor oudere auto’s. Zeker als de APK verloopt en je daarna weer een oude auto koopt. Kun je ‘m gewoon mee nemen.

Bij het andere type klapt er een compleet scherm uit. Check wel even of dat past met de rest van je dashboard.

Check voor Dubbel-Din

Ooit, heel erg vroeger, was er zoals gezegd een standaard formaat voor radio’s. Dat maakte het voor het dievengilde heel erg makkelijk. De relatief prijzige autoradio’s waren gewoon uit te wisselen. Het merk maakte niet uit. Dubbel-DIN is twee keer dat formaat. Het nadeel is dat de meeste units in dat formaat behoorlijk waardeloos zijn. Auto’s van 10 tot 20 jaar geleden gebruiken dat formaat.

Het grote voordeel: je kan ze eruit halen en vervangen door een modern dubbel-DIN systeem. Dat hebben wij destijds bij onze duurtest Alfa Romeo 159 gedaan. Dan ga je van een oude radio ineens naar een modern systeem met Apple Carplay, zodat je Waze, Spotify en iTunes kan gebruiken tijdens je rit. Het mooie van dat alles is dat je voor 400-500 heel erg goede systemen hebt, vaak met een redelijk goede versterker. Een absolute no-brainer. Eenvoudigere systemen vind je al vanaf 200 euro.

Check het bouwjaar

We gaan even door met Autoblog duurtesters, occasions en navigatiesystemen. Want toevallig heeft ondergetekende een BMW 3 Serie met een iDrive systeem. De BMW E91 is gebouwd van 2005 tot 2012. Ondanks dat iDrive altijd een optie was, zijn niet alle systemen hetzelfde. Controleer welke versie het is en tot wanneer je deze kunt updaten. De Autoblog duurtester is bijvoorbeeld uit 2011 en heeft het CIC-systeem en kan voorzien worden van een zeer recente update.

Koop een nieuwere auto

Een nieuwere auto hoeft niet per se een betere auto te zijn. Denk bijvoorbeeld aan kinderziektes die uitontwikkeld zijn en een extra riante uitrusting. Echter, als het gaat om navigatie- en infotainment, dan is een nieuwe eigenlijk altijd beter. Bij een modelwijziging wordt vaak de complete unit plus de aansturing compleet vernieuwd. Dit geldt overigens niet voor elk merk en model, dus goed opletten. Ook zie je tegenwoordig integratie met het instrumentarium. Dat is achteraf (nog) niet te realiseren.

Koop een goede smartphone

Eigenlijk kunnen we dit wel de belangrijkste optie noemen als het gaat om occasions en navigatiesystemen. Waarschijnlijk kunnen we bovenstaande kop omzetten naar ‘gebruik je smartphone’. Van Nokia 3210 zijn we aanbeland bij een generatie spotgoedkope en uiterst capabele smartphones. Met diverse apps voor muziek en navigatie heb je onderweg alles bij de hand. Een goede houder, wellicht een lader en uitsluiting op de radio (al dan niet via Bluetooth) en je hebt een uitstekend werkend systeem.

Check de accessoirefolder van het betreffende merk

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk zien automerken ook in dat men graag een modern en up to date systeem heeft. Automerken hebben in sommige gevallen zelf het een en ander in de aanbieding. Het mooiste systeem tot nu is van Porsche (uiteraard). In principe is het een enkel-DIN of Dubbel-DIN systeem. Het mooie is dat alle knopjes, lettertypes en de interface ook typisch Porsche is, waardoor het veel minder detoneert dan bij andere systemen.

Let op bij het zoeken!

Naast het feit dat jezelf deze opties kunt overwegen, is het natuurlijk niet meer dan logisch dat anderen dat ook gedaan hebben. Check daarom altijd van te voren welk type navigatiesysteem erop zit. Als er ‘navigatieysteem’ is ingevuld, kan dat van alles betekenen. Dat je niet een fraaie youngtimer koopt en een TomTom van van dezelfde leeftijd…

Uiteraard is dit slechts een kleine greep uit de tips en aandachtspunten voor occasions en navigatiesystemen. Mocht je er nog een paar hebben, ben je van harte welkom ze te delen in de comments.