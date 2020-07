Tesla sleept concurrent Rivian voor de rechter

Harde beschuldigingen aan het adres van Rivian.

Toen Tesla de Model S introduceerde had het merk min of meer het rijk alleen. Inmiddels gaan niet alleen de traditionele fabrikanten aan de EV, maar verschijnen er ook links en rechts start-ups die Tesla naar de kroon willen steken. Een van de meest serieuze partijen is het eveneens Amerikaanse Rivian.

Rivian richt in eerste instantie zijn pijlen op de Model X en de Cybertruck. Ze hebben namelijk een SUV en een pick-up variant daarvan in de pijplijn zitten, respectievelijk de R1S en R1T. De leveringen daarvan, evenals de leveringen van 100.000 bestelwagens aan Amazon, zullen als het goed is volgend jaar beginnen. Daarmee kunnen ze de Cybertruck nog voor zijn.

Voordat het zover is, heeft Rivian aan de stok gekregen met Tesla, die een rechtszaak tegen hen aanspant. Tesla beschuldigt hun concurrent van het stelen van handelsgeheimen. Dit zou gebeurd zijn via voormalige Tesla-werknemers die Rivian heeft aangenomen. Volgens Tesla moedigt de EV-fabrikant willens en wetens het delen van vertrouwelijke informatie aan.

Tesla noemt in de aanklacht enkele concrete voorbeelden. Het merk claimt dat een overgelopen werknemer telefonisch bekend zou hebben dat ze geheime documenten heeft meegenomen. Ook zouden ze bewijs hebben dat een ex-Tesla werknemer geïnstrueerd is om documenten door te mailen. Een van de werknemers zou zelfs haar laptop van Tesla, inclusief vertrouwelijke informatie, hebben meegenomen.

Momenteel is de rechtszaak van Tesla gericht tegen Rivian als geheel en tegen vier ex-Tesla-werknemers in het bijzonder. Naar verwachting worden er binnenkort nog twee andere werknemers in het beklaagdenbankje gezet. Rivian zelf ontkent de beschuldigingen.

Het is niet de eerste keer dat Tesla een rechtszaak aanspant tegen concurrenten. De Chinese EV-bouwer Xpeng en het Amerikaanse Zoox, dat zich bezighoudt met autonome auto’s, kregen vanwege vergelijkbare beschuldigingen een rechtszaak aan hun broek.

Via: Electrec