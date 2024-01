Amerikanen gaan met Nederlands idee voor rotonde aan de haal

Om nogmaals te bewijzen dat Nederland af en toe de innovatie zelve is: in de Verenigde Staten komt een rotonde naar Nederlands idee te liggen.

Verschillende landen hebben verschillende ideeën over hoe je een verkeerssituatie moet oplossen. Neem iets simpels als een kruispunt. Op snelwegen is het vaak het handigst om een klaverblad-achtige kruising te bouwen, terwijl er op kleinere wegen vaak gekozen wordt voor een ‘gewone’ kruising met verkeerslichten. Wat vele landen -waaronder Nederland- ook als een goede oplossing zien is de rotonde.

Turborotonde

Toegegeven, wij Nederlanders houden van de rotonde, maar zijn zeker niet de aanvoerder ervan. Kijk maar naar nabij liggende landen als het Verenigd Koninkrijk. Nederland heeft echter wel een mooi primeurtje op hun naam staan wat betreft rotondes. In het Verenigd Koninkrijk heb je soms gecompliceerde rotondes waarvan geacht wordt dat je zelf weet wat je moet doen. Nederland maakte dit wat concreter met pijlen en lijnen op de weg door de turborotonde te introduceren.

Het idee is meestal zoals het bovenstaande voorbeeld in Lelystad. Bij een Turborotonde kies je van te voren een rijstrook en daar blijf je ook in. Dankzij een middengeleider kun je dus ook niet van baan wisselen. Meestal is de rechterbaan voor rechts en rechtdoor, de linkerbaan voor rechtdoor en links. Dit heeft als voordeel dat je bij het verlenen van voorrang precies kunt zien of iemand jouw pad gaat kruisen zo ja of zo nee. Nou kun je dat ook zien middels het gebruik van richtingaanwijzers, maar vraag jezelf eens af hoe fijn dat gaat in de praktijk.

Nederlands idee

De turborotonde heeft in Nederland vele vormen aangenomen. Als je vanuit het noorden het Autoblog-kantoor wil bezoeken, kom je bijvoorbeeld onderstaande unit tegen ter hoogte van Pijnacker. Waar de rotonde letterlijk in drie rijbanen is gesplitst zodat je enkel maar de pijlen hoeft te volgen en de rest gaat vanzelf.

Wij hebben dus de primeur: de allereerste turborotonde is naar Nederlands idee en ligt dan ook sinds 2000 in Barendrecht. Sinds die tijd is het idee zeker internationaal gegaan. Dat is wederom het geval. Sterker nog: het normaal niet zo rotondegerichte en verkeerstechnisch aardig conservatieve Amerika wil aan de haal met de Nederlandse turborotonde. In Californië in de Verenigde Staten wordt een gevaarlijke kruising binnenkort voorzien van een turborotonde.

Californië krijgt Nederlandse turborotonde

Het idee lijkt op papier vooral op het laatstgenoemde voorbeeld: er zijn drie rijstroken om de rotonde op te rijden: links, rechtdoor en rechts. Vervolgens is het een kwestie van letterlijk niet je rijstrook verlaten en je komt precies waar je moet zijn. Voor het land waar alles tot in detail uitgeschreven staat op verkeersborden en op de weg wel zo fijn als het duidelijk is. In de VS heb je maar weinig rotondes en het principe van voorrang op zo’n gek rond kruispunt is ook nog lang niet iedereen duidelijk. Of het gaat werken is dus een tweede. (via Caltrans)