Video: wanneer je geen voorrang krijgt op de rotonde

Irritatiepuntje in het verkeer. Geen voorrang krijgen op de rotonde.

We hebben het allemaal een keer gehad in het verkeer. Je neemt de rotonde driekwart en dan is er altijd eentje die hem er nog even voorgooit. Dit kan behoorlijk irritatie opwekken.

In deze video gaat het nog een stapje verder. De automobilist die geen voorrang verleent groet de dashcammer met een middelvinger. De omgekeerde wereld.