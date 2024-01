Influencer heeft kritiek op VinFast, wordt opgepakt

De (beoogde) totale werelddominantie van VinFast loopt nog niet zoals het bedrijf hoopte. Wee je gebeente als je daar kritiek op hebt, zoals een influencer in thuisland Vietnam.

De levensloop van VinFast lijkt in theorie best aardig begonnen te zijn. In 2018 maakte het merk furore in thuisland Vietnam als eigen autobouwer met eh, niet eigen gebouwde modellen. De A2.0 en SA2.0 waren een door Pininfarina ontworpen sedan en SUV die niet geheel toevallig een BMW-motor aan boord hadden. Het waren namelijk gewoon een BMW 5 Serie en X5 met gewijzigde koets. Desalniettemin wist het merk in Vietnam auto’s te verkopen, al zal het meehelpen dat een in licentie gebouwde versie van de Opel Karl aldaar als VinFast Fadil werd verkocht.

VinFast versie 2

Maar VinFast wil meer. Het is typisch zo’n merk dat totale werelddominantie beoogt. Prima, maar dan moet je wel met iets beters komen dan opgewarmde BMW-kliekjes. Daar kwam het merk dan ook mee: er staat een hele elektrische modellenreeks op de planning, met de VinFast VF8 als eerste wapenfeit. In heel veel markten, waaronder de onze, kan je hem al pre-orderen. In de VS is VinFast al los: daar is de VF8 al te bestellen.

Kritiek

Is het dan allemaal hosanna? Nee. Sterker nog: het kunnen aanbieden van een ‘baanbrekende’ en scherp geprijsde middenklasse SUV is eigenlijk al niet wat de critici vinden van de VinFast VF8. Om even heel schaamteloos Jalopnik te pluggen: die uploadden afgelopen jaar misschien wel het beste auto-artikel van 2023 over één van hun schrijvers die door VinFast uitgenodigd werd om de VF8 te testen.

Kort samengevat: de schrijver in kwestie werd ondergedompeld in de wereld van VinFast, wat slechts één van de takken is van Vingroup. Dit geesteskindje van een Vietnamese zakenman groeide uit tot een imperium dat heel Vietnam in zijn greep heeft. Je kunt naar de VinMarkt om boodschappen te doen, met je kids ga je naar pretpark VinWonder en het evenement voor de VF8 werd gehouden op een privé-eiland van Vingroup, helemaal op maat gemaakt voor henzelf.

Dat terwijl de VF8 zelf helemaal niet zo indrukwekkend was. De auto voelde incompleet, reed niet fijn en van de beloofde power kwam ook niet veel terecht, omdat de VF8 een systeem heeft dat het vermogen drukt als je batterijniveau onder de 50 procent duikt. Als je vragen hebt over de beoogde werelddominantie van VinFast, kon je elke medewerker aanstoten. Iemand die je kritische vragen over de VF8 kon beantwoorden was moeilijker te vinden.

Influencer uit kritiek

Dat lijkt een trend te zijn, de ‘oogkleppen’ die VinFast op lijkt te hebben voor een kritische noot van serieus autojournaille. Nu gaat het merk echter nog een stapje verder. In Vietnam heeft VinFast de politie opgeroepen om een influencer aan te pakken die kritiek uitte op de VF8 via Facebookgroepen. De influencer in kwestie, ene Sonnie Tran, werd opgepakt, niet minder dan 35 uur lang verhoord en legde beslag op al zijn elektronische apparaten en data. Dit alles onder een wet die in Vietnam verbiedt om de interesses van anderen -in dit geval VinFast- te dwarsbomen.

En als jij nepnieuws aan het verspreiden bent, hebben de autoriteiten en VinFast wellicht nog een punt ook. Het probleem is dat Tran zijn kritiek baseerde op feiten en daadwerkelijk onderzoek. Zijn beschuldigingen zijn onder meer dat het bedrijf nogal overdrijft in hoe goed het gaat. Zo zou VinFast in diepe schulden zitten, maar dat verbergen met brievenbusfirma’s. Daarnaast heeft het merk volgens Tran hun verkoopcijfers nogal overdreven. Ten slotte, een harde aantijging voor autofanaten: het design zou helemaal niet van Pininfarina komen, maar VinFast zou derde partijen in China en India gebruiken om hun auto’s te ontwerpen.

Dit is zelfs niet de eerste keer dat VinFast kritiek in de kiem probeert te smoren. In 2021 zat het merk ook al achter een Vietnamese YouTuber aan die de VinFast VF8 neerzette als een ondermaatse auto. In de VS kloppen de overdreven getallen ook, daar VinFast naar eigen zeggen een heel ander getal op de aandelenmarkten zet dan ze daadwerkelijk doen. Gekoppeld aan een miljoenenverlies in Q3 van 2023. Kortom: in de kritiek zit waarschijnlijk een grote kern van waarheid, maar VinFast wil het niet onder ogen zien. (via The Drive)